В результате ДТП в Башкирии погибли трое человек
Авария произошла ранним утром на 108 километре автодороги Уфа — Бирск — Янаул.
Авария произошла ранним утром на 108 километре автодороги Уфа — Бирск — Янаул.
В Бирском районе Башкирии 12 августа произошло столкновение автомобилей Lada Granta и «ВАЗ-2121» Niva, в результате ДТП погибли трое человек. Об этом сообщает
Отмечается, что авария произошла ранним утром на 108 километре автодороги Уфа — Бирск — Янаул. За рулём Lada Granta, врезавшейся в «Ниву», находился 31-летний водитель. В результате столкновения он погиб.
Также от травм скончались 83-летний местный житель, управлявший «Нивой», и его 86-летняя пассажирка, отметили в ведомстве. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.