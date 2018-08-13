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09:14 (мск), источник: ИА REGNUM

В результате ДТП в Башкирии погибли трое человек

Авария произошла ранним утром на 108 километре автодороги Уфа — Бирск — Янаул.

В Бирском районе Башкирии 12 августа произошло столкновение автомобилей Lada Granta и «ВАЗ-2121» Niva, в результате ДТП погибли трое человек. Об этом сообщает пресс-служба республиканского УГИБДД.

Отмечается, что авария произошла ранним утром на 108 километре автодороги Уфа — Бирск — Янаул. За рулём Lada Granta, врезавшейся в «Ниву», находился 31-летний водитель. В результате столкновения он погиб.

Также от травм скончались 83-летний местный житель, управлявший «Нивой», и его 86-летняя пассажирка, отметили в ведомстве. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

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