На трассе Омск-Муромцево произошло смертельное ДТП

Вчера, 12 августа, около 23:50 в дежурную часть ОМВД России по Омскому району сообщили о ДТП на трассе Омск-Муромцево. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, также была вызвана брига скорой помощи, сообщает ведомство.

Прибывшие на место сотрудники полиции предварительно установили, что 52-летний водитель автомобиля Toyota Corollaехал по трассе Омск-Муромцево. На 42 км он сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте без световозвращающих элементов на одежде.