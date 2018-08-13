На трассе Омск-Муромцево произошло смертельное ДТП
Пешеход перебегал дорогу в неположенном месте и оказался под колёсами автомобиля.
Пешеход перебегал дорогу в неположенном месте и оказался под колёсами автомобиля.
Вчера, 12 августа, около 23:50 в дежурную часть ОМВД России по Омскому району сообщили о ДТП на трассе
Прибывшие на место сотрудники полиции предварительно установили, что 52-летний водитель автомобиля Toyota Corollaехал по трассе
В результате аварии мужчина, личность которого устанавливается, скончался прямо на месте от полученных травм. Полиция проводит проверку.