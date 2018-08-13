Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Раде высмеяли лозунг «Слава Украине!»
«Учителя» на дороге: видео из Красноярска, за которое стыдно
Звезда сериала «След» тратит все гонорары на лечение сына
Объяснен загадочный феномен в кухонных раковинах
Бывший муж Татьяны Навки женился в третий раз
Медведев прокомментировал новые санкции США Резкий скачок курса доллара связывают с сообщениями о новых санкциях США против России
Орбакайте показала трогательный снимок 6-летней дочери
Россиянке грозит 83 года тюрьмы за похищение собственных детей
Неузнаваемая Анна Михалкова на съемках первого фильма сестры
Умер Дмитрий Брусникин
Родила и бросила пить: как живет уехавшая из России Ветлицкая
Главу МВД Узбекистана убили на рабочем месте
Писательницу Украины возмутили дети из Донбасса
Что Степаненко хочет отсудить у Петросяна
Скончался актёр Анатолий Узденский - СМИ
Май Абрикосов разоблачил обман жены Солнцева
Россиянам запретили держать дома больше двух кошек
Волочкову удивили счета за услуги ЖКХ
Фоторепортажи
8На Крымском мосту начали укладывать первые рельсы
12Засуха в Австралии — опухоль, пожирающая фермы
09:07 (мск), источник: АиФ Омск

На трассе Омск-Муромцево произошло смертельное ДТП

Пешеход перебегал дорогу в неположенном месте и оказался под колёсами автомобиля.

Вчера, 12 августа, около 23:50 в дежурную часть ОМВД России по Омскому району сообщили о ДТП на трассе Омск-Муромцево. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, также была вызвана брига скорой помощи, сообщает ведомство.

Прибывшие на место сотрудники полиции предварительно установили, что 52-летний водитель автомобиля Toyota Corollaехал по трассе Омск-Муромцево. На 42 км он сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте без световозвращающих элементов на одежде.

В результате аварии мужчина, личность которого устанавливается, скончался прямо на месте от полученных травм. Полиция проводит проверку.

Все новости региона
На «Оке» от Байкала до Африки. Как сибиряки объехали полсвета на отечественном авто
Россия ответила на обвинения в ситуации вокруг Шарлотсвилля
В США сравнили американского и советского Винни-Пуха
Экс-ведущий «Взгляда» назвал заказчика убийства Листьева
Сибиряк умер после задержания полицейскими
В Сети высмеяли Лайму Вайкуле за ее слова про Крым
И тебя вылечим. 20 признаков того, что вам пора к психотерапевту
Назван лучший завтрак для борьбы со стрессом
Спорт
Это будет сезон Дембеле. «Барселона» выиграла Суперкубок Испании Французский нападающий забил великолепный мяч, ставший победным, а тер Штеген взял пенальти за минуту до финального свистка
Hi-Tech
Появилось пугающее фото Земли из космоса Печальное зрелище
Авто
Знаменитую пробку по дороге на юг сняли с коптера (видео) Участок «с. Лосево — г. Павловск» является самым узким на федеральной трассе М-4 «Дон», поэтому именно здесь автомобилистов ждут самые большие пробки – до 30 км
Кино
Неузнаваемая Анна Михалкова на съемках первого фильма сестры Смотрите кадры и эксклюзивные фото со съемок дебютной режиссерской работы Надежды Михалковой
Недвижимость
У помощницы Петросяна нашли две элитные квартиры в Москве
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Объяснен загадочный феномен в кухонных раковинах
Как пережить отключение горячей воды
Леди
В моду вошли бандалетки: как это носить (фото) Мы собрали 7 лайфхаков, которые могут облегчить жизнь девушкам размера плюс-сайз.
Дети
Дочка экс-мужа Бузовой умилила Сеть (фото) Фото получилось очень нежным.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь