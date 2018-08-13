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09:07 (мск), источник: 365info.kz

Пьяные полицейские подрались с коллегами в Шымкенте

12 августа в Шымкенте полиция остановила машину под управлением участкового инспектора местной полиции.

Водитель нарушал правила дорожного движения. По информации пресс-службы МВД, на пассажирском сидении находился участковый инспектор местной полиции Туркестанской области.

«В ходе разбирательства водитель и его пассажир в пьяном виде оказали активное физическое сопротивление инспекторам инспекции по личному составу управления собственной безопасности ДВД Шымкента», — рассказали в ведомстве. На участковых заведено уголовное дело о применении насилия в отношении представителей власти.

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