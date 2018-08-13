Пьяные полицейские подрались с коллегами в Шымкенте

«В ходе разбирательства водитель и его пассажир в пьяном виде оказали активное физическое сопротивление инспекторам инспекции по личному составу управления собственной безопасности ДВД Шымкента», — рассказали в ведомстве. На участковых заведено уголовное дело о применении насилия в отношении представителей власти.