Пьяные полицейские подрались с коллегами в Шымкенте
12 августа в Шымкенте полиция остановила машину под управлением участкового инспектора местной полиции.
12 августа в Шымкенте полиция остановила машину под управлением участкового инспектора местной полиции.
Водитель нарушал правила дорожного движения. По информации
«В ходе разбирательства водитель и его пассажир в пьяном виде оказали активное физическое сопротивление инспекторам инспекции по личному составу управления собственной безопасности ДВД Шымкента», — рассказали в ведомстве. На участковых заведено уголовное дело о применении насилия в отношении представителей власти.