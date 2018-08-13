С Украины в Крым пытались провезти боеприпасы

Инцидент произошел в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Армянск».
«На въездное в Россию направление из города Николаева прибыла гражданка Украины 1973 года рождения. После проверки документов на право пересечения государственной границы РФ владелица иномарки Ford предоставила свой транспорт к осмотру, в ходе которого под водительским сидением пограничники обнаружили пистолет неизвестной модели, магазин и восемь патронов к нему калибром 9 мм. Наличие в автомобиле запрещенных к провозу через госграницу предметов женщина объяснила тем, что данное оружие принадлежит ее отцу, которое он “возил с собой в целях самообороны”», — рассказали в Погрануправлении.
Попытка ввезти в Крым пистолет и патроны
Выявленные предметы изъяли и отправили на экспертизу, с украинкой сотрудники пограничного контроля провели разъяснительную беседу.
В пресс-службе напомнили, что неделей ранее сотрудники Управления дважды выявляли патроны у граждан сопредельного государства.
«Так, в ходе пограничного контроля с применением ручного металлоискателя в кармане шорт у водителя транспортного средства, прибывшего на въезд в РФ, выявлен боевой патрон калибра 7,62 мм. В другом случае пограничник обнаружил патрон калибром 9 мм в подстаканнике между водительским и пассажирским сиденьями», — уточнили в ведомстве.
В Погрануправлении рекомендовали гражданам перед зарубежной поездкой внимательно изучить нормы и требования пограничного и таможенного законодательства, а также напомнили, что водители транспортных средств несут персональную ответственность не только лично за себя, но и за транспортное средство, перевозимых в нем пассажиров, грузы и товары.