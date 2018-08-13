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09:31 (мск), источник: РИА Крым

С Украины в Крым пытались провезти боеприпасы

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг — РИА Новости Крым. Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым пресекли очередную попытку незаконного провоза на российскую территорию пистолета и патронов к нему. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Армянск».

«На въездное в Россию направление из города Николаева прибыла гражданка Украины 1973 года рождения. После проверки документов на право пересечения государственной границы РФ владелица иномарки Ford предоставила свой транспорт к осмотру, в ходе которого под водительским сидением пограничники обнаружили пистолет неизвестной модели, магазин и восемь патронов к нему калибром 9 мм. Наличие в автомобиле запрещенных к провозу через госграницу предметов женщина объяснила тем, что данное оружие принадлежит ее отцу, которое он “возил с собой в целях самообороны”», — рассказали в Погрануправлении.

Попытка ввезти в Крым пистолет и патроны

Выявленные предметы изъяли и отправили на экспертизу, с украинкой сотрудники пограничного контроля провели разъяснительную беседу.

В пресс-службе напомнили, что неделей ранее сотрудники Управления дважды выявляли патроны у граждан сопредельного государства.

«Так, в ходе пограничного контроля с применением ручного металлоискателя в кармане шорт у водителя транспортного средства, прибывшего на въезд в РФ, выявлен боевой патрон калибра 7,62 мм. В другом случае пограничник обнаружил патрон калибром 9 мм в подстаканнике между водительским и пассажирским сиденьями», — уточнили в ведомстве.

В Погрануправлении рекомендовали гражданам перед зарубежной поездкой внимательно изучить нормы и требования пограничного и таможенного законодательства, а также напомнили, что водители транспортных средств несут персональную ответственность не только лично за себя, но и за транспортное средство, перевозимых в нем пассажиров, грузы и товары.

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