В Самарской области разыскивают пропавшую больше месяца назад женщину

Сотрудники МУ МВД России «Сызранское» разыскивают 39-летнюю Наталью Непеину, которая 3 июля ушла из дома и до сих пор не вернулась. По данным полицейских, женщина является уроженкой Ульяновской области, а в последнее время жила в Сызрани. На вид пропавшей 40−45 лет, рост 160−170 см, среднего телосложения, прямые крашенные в темный тон волосы, глаза карие. Последний раз ее видели одетой в разноцветный сарафан и белые шлепки.