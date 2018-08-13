Спасатели деблокировали из разбившегося авто женщину с ребенком

«Работники МЧС из легкового автомобиля “Опель-Корса” деблокировали двух пассажиров: девочку 2006 года рождения и женщину 1986 года рождения. Пострадавшие доставлены с травмами различной степени тяжести в учреждения здравоохранения», — рассказали в Управлении МЧС по Минской области.