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09:15 (мск), источник: Sputnik.by

Спасатели деблокировали из разбившегося авто женщину с ребенком

МИНСК, 13 авг — Sputnik. Девочка-подросток и 32-летняя женщина оказались заблокированы в салоне автомобиля в результате ДТП, которое произошло в поселке Привольный Минского района накануне вечером.

Заблокированным пассажирам требовалась помощь медиков. Чтобы их освободить, вызвали спасателей.

«Работники МЧС из легкового автомобиля “Опель-Корса” деблокировали двух пассажиров: девочку 2006 года рождения и женщину 1986 года рождения. Пострадавшие доставлены с травмами различной степени тяжести в учреждения здравоохранения», — рассказали в Управлении МЧС по Минской области.

Столкнулись легковые автомобили «Опель Корса» и «Хундай Акцент», водители транспортных средств не пострадали.

В МЧС уточнили, что после осмотра медиками в больнице пострадавших пассажирок «Опеля» отпустили домой.

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