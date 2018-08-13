Спасатели деблокировали из разбившегося авто женщину с ребенком
МИНСК, 13 авг — Sputnik.
МИНСК, 13 авг — Sputnik.
Заблокированным пассажирам требовалась помощь медиков. Чтобы их освободить, вызвали спасателей.
«Работники МЧС из легкового автомобиля “Опель-Корса” деблокировали двух пассажиров: девочку 2006 года рождения и женщину 1986 года рождения. Пострадавшие доставлены с травмами различной степени тяжести в учреждения здравоохранения», — рассказали в Управлении МЧС по Минской области.
Столкнулись легковые автомобили «Опель Корса» и «Хундай Акцент», водители транспортных средств не пострадали.
В МЧС уточнили, что после осмотра медиками в больнице пострадавших пассажирок «Опеля» отпустили домой.