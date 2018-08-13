Серьезная авария на М6: микроавтобус и маршрутка с пассажирами столкнулись лоб в лоб

По словам очевидцев аварии, водитель VW T5 выехал на встречную полосу и двигался навстречу VW Crafter, где находились пассажиры. Чтобы избежать столкновения водитель маршрутки также выехал на встречную полосу. Но в последний момент VW T5 вернулся в свою полосу и микроавтобусы столкнулись лоб в лоб, с небольшим смещением.

По предварительной информации, водитель VW T5 был выпивший, сообщает autogrodno.by.

Несмотря на то, что разрешенная скорость на участке была 70 км/час, столкновение было такой силы, что пассажиры маршрутки своими телами вырвали сиденья. Некоторые получили серьезные травмы.

— Скорая помощь приехала быстро, — рассказывает Виктор, который был на месте происшествия спустя несколько минут после удара. — Многим пассажирам было очень тяжело. Например, один мужчина громко кричал, ему не помогали обезболивающие. Насколько я понял, трех человек забрали с серьезными травмами. К счастью, все люди живы, а детей в салоне не было.