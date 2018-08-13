Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Озвучены детали раздела Каспийского моря
Обрызгал пешехода из лужи: что может грозить водителю
Звезда сериала «След» тратит все гонорары на лечение сына
Объяснен загадочный феномен в кухонных раковинах
Как над ними и другими звездами издевались в детстве
Принципиальная, талантливая, несчастная12 фактов о Уитни Хьюстон
Дочка экс-мужа Бузовой умилила Сеть (фото)
Нюша активно занимается спортом перед родами
Неузнаваемая Анна Михалкова на съемках первого фильма сестры
Умер Дмитрий Брусникин
Человек она подлый: друг семьи раскритиковала Степаненко
"Рак": актер Щербаков разрыдался от диагноза
Писательницу Украины возмутили дети из Донбасса
Что Степаненко хочет отсудить у Петросяна
Скончался актёр Анатолий Узденский - СМИ
Май Абрикосов разоблачил обман жены Солнцева
Россиянам запретили держать дома больше двух кошек
Волочкову удивили счета за услуги ЖКХ
Фоторепортажи
8На Крымском мосту начали укладывать первые рельсы
12Засуха в Австралии — опухоль, пожирающая фермы
09:20 (мск), источник: Комсомольская правда

Серьезная авария на М6: микроавтобус и маршрутка с пассажирами столкнулись лоб в лоб

ДТП произошло на трассе «Минск-Гродно» в районе Ивья вечером 12 августа.

По словам очевидцев аварии, водитель VW T5 выехал на встречную полосу и двигался навстречу VW Crafter, где находились пассажиры. Чтобы избежать столкновения водитель маршрутки также выехал на встречную полосу. Но в последний момент VW T5 вернулся в свою полосу и микроавтобусы столкнулись лоб в лоб, с небольшим смещением.

По предварительной информации, водитель VW T5 был выпивший, сообщает autogrodno.by.

Несмотря на то, что разрешенная скорость на участке была 70 км/час, столкновение было такой силы, что пассажиры маршрутки своими телами вырвали сиденья. Некоторые получили серьезные травмы.

— Скорая помощь приехала быстро, — рассказывает Виктор, который был на месте происшествия спустя несколько минут после удара. — Многим пассажирам было очень тяжело. Например, один мужчина громко кричал, ему не помогали обезболивающие. Насколько я понял, трех человек забрали с серьезными травмами. К счастью, все люди живы, а детей в салоне не было.

Водитель маршрутки повредил ногу, но за помощью к медикам он не обращался. Водителя VW T5 госпитализировали.

Все новости региона
 A-Fest: мозгобойня, вежливая милиция и беременная Софи Эллис-Бекстор
В следующем году Беларусь из-за налогового маневра России потеряет $300 млн
Россия ответила на обвинения в ситуации вокруг Шарлотсвилля
В США сравнили американского и советского Винни-Пуха
Экс-ведущий «Взгляда» назвал заказчика убийства Листьева
Сибиряк умер после задержания полицейскими
В Сети высмеяли Лайму Вайкуле за ее слова про Крым
И тебя вылечим. 20 признаков того, что вам пора к психотерапевту
Назван лучший завтрак для борьбы со стрессом
Спорт
Это будет сезон Дембеле. «Барселона» выиграла Суперкубок Испании Французский нападающий забил великолепный мяч, ставший победным, а тер Штеген взял пенальти за минуту до финального свистка
Hi-Tech
Появилось пугающее фото Земли из космоса Печальное зрелище
Авто
Знаменитую пробку по дороге на юг сняли с коптера (видео) Участок «с. Лосево — г. Павловск» является самым узким на федеральной трассе М-4 «Дон», поэтому именно здесь автомобилистов ждут самые большие пробки – до 30 км
Кино
Неузнаваемая Анна Михалкова на съемках первого фильма сестры Смотрите кадры и эксклюзивные фото со съемок дебютной режиссерской работы Надежды Михалковой
Недвижимость
Стало известно, как поделят имущество Степаненко и Петросян
Пожар уничтожил знаменитую старинную церковь в Карелии (фото и видео)
Стоит как надо: почему не падает Пизанская башня
9 любопытных фактов о дачах
Леди
В моду вошли бандалетки: как это носить (фото) Мы собрали 7 лайфхаков, которые могут облегчить жизнь девушкам размера плюс-сайз.
Дети
Дочка экс-мужа Бузовой умилила Сеть (фото) Фото получилось очень нежным.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь