На Урале вынесли приговор налетчикам, которые грабили автоледи на парковках ТРЦ

В Екатеринбурге вынесли приговор двум местным жителям, грабившим женщин на парковках гипермаркетов. В качестве жертв преступный дуэт Дмитрия Вовораса и Ивана Маслова выбирал исключительно автоледи, передвигающихся на дорогих иномарках.

На первое дело Маслов отправился с другим знакомым. 14 и 28 апреля 2016 года они украли дамские сумки из машин на парковке ТЦ на проспекте Космонавтов, 2 и дублере Сибирского тракта, 21.

— Неизвестный парковал свой автомобиль рядом с машиной потерпевшей, Маслов, открыв переднюю пассажирскую дверь автомобиля жертвы, похищал её имущество, после чего нападавшие скрывались с места преступления. В результате двух ограблений потерпевшим причинен ущерб на общую сумму около 550 тысяч рублей, — рассказали в прес-службе областной прокуратуры.

В ноябре Маслов был осужден, правда за другое преступление. Из колонии он вернулся в апреле 2017-го и снова взялся за старое. 29 июня вместе с прежним подельником и Дмитрием Воворас напали на супругов в офисе ООО «Велес».

— Требуя деньги, злоумышленники избили пострадавших, после чего Маслов решил связать жертв скотчем. Однако, супруги оказали сопротивление, и нападавшие, брясь быть замеченными, скрылись, — добавили в пресс-службе ведомства.