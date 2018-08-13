На Эльбрусе пропал альпинист из Волгограда

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской республике, сообщение о том, что альпинист перестал выходить на связь, поступило в центр управления кризисными ситуациями в понедельник, 13 августа, в 6:40. На горе Эльбрус на высоте 5600 метров пропал 58-летний турист-одиночка из Волгограда. У спасателей мужчина не регистрировался.