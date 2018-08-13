На Эльбрусе пропал альпинист из Волгограда

В горах Кабардино-Балкарской республики спасатели ищут 58-летнего волгоградца, отправившегося в одиночку покорять Эльбрус.
Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской республике, сообщение о том, что альпинист перестал выходить на связь, поступило в центр управления кризисными ситуациями в понедельник, 13 августа, в 6:40. На горе Эльбрус на высоте 5600 метров пропал 58-летний турист-одиночка из Волгограда. У спасателей мужчина не регистрировался.
На поиски потеряшки вышли шесть спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда. Информации о судьбе пропавшего туриста пока нет, информация о происшествии уточняется, поисковые работы продолжаются.
Спасатели напоминают, что любой поход в горы обязательно должен быть зарегистрирован у спасателей. Так будет гораздо легче прийти на помощь в случае необходимости. Телефон МЧС — 101 бесплатно с любого мобильного телефона.