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09:34 (мск), источник: Actualitati.md

В Кагуле ребенок выпал из трактора и погиб

Трагедия произошла в конце прошлой недели в селе Хулубоая Кагульского района. Маленькая девочка на полном ходу выпала из трактора, которым управлял ее отец.

В результате падения, девочка получила множественные травмы, от которых скончался. Кроме погибшей малышки, в тракторе находился еще один ребенок, тоже девочка. Она не пострадала. По версии правоохранителей, когда отец детей собирался проехать на тракторе по сельской улице, одна из его дочерей, находившаяся у открытого окна, выпала из него из-за толчка в момент начала движения.

Обстоятельства трагедии выясняются.

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