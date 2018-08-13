В Кагуле ребенок выпал из трактора и погиб

В результате падения, девочка получила множественные травмы, от которых скончался. Кроме погибшей малышки, в тракторе находился еще один ребенок, тоже девочка. Она не пострадала. По версии правоохранителей, когда отец детей собирался проехать на тракторе по сельской улице, одна из его дочерей, находившаяся у открытого окна, выпала из него из-за толчка в момент начала движения.