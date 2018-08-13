В Кагуле ребенок выпал из трактора и погиб
Трагедия произошла в конце прошлой недели в селе Хулубоая Кагульского района. Маленькая девочка на полном ходу выпала из трактора, которым управлял ее отец.
Трагедия произошла в конце прошлой недели в селе Хулубоая Кагульского района. Маленькая девочка на полном ходу выпала из трактора, которым управлял ее отец.
В результате падения, девочка получила множественные травмы, от которых скончался. Кроме погибшей малышки, в тракторе находился еще один ребенок, тоже девочка. Она не пострадала. По версии правоохранителей, когда отец детей собирался проехать на тракторе по сельской улице, одна из его дочерей, находившаяся у открытого окна, выпала из него
Обстоятельства трагедии выясняются.