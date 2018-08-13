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09:27 (мск), источник: НИА Иркутск

В Иркутской области за прошедшие дни выявлено свыше 170 нетрезвых водителей

Иркутская область, НИА-Байкал — С пятницы по воскресенье на территории Приангарья инспекторы ГИБДД выявили 176 водителей, которые управляли транспортными средствами в нетрезвом виде.

Так, днем 10 августа в полицию поступило сообщение об автоаварии, произошедшей на 156 километре автодороги Баяндай — Еланцы — Хужир. На место ДТП прибыли сотрудники Госавтоинспекции. Установлено, что 46-летний водитель автомобиля УАЗ допустил наезд на стоящий у дороги мотовездеход. В результате инцидента пострадали водитель и пассажир квадроцикла, а также пассажир отечественного внедорожника.

В ходе проведения процедуры медицинского освидетельствования выяснилось, что водитель автомобиля находился в состоянии опьянения.

Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области напоминает: к водителям, которые повторно сели за руль в состоянии опьянения, применима уголовная ответственность.

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