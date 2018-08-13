В Иркутской области за прошедшие дни выявлено свыше 170 нетрезвых водителей

Так, днем 10 августа в полицию поступило сообщение об автоаварии, произошедшей на 156 километре автодороги Баяндай — Еланцы — Хужир. На место ДТП прибыли сотрудники Госавтоинспекции. Установлено, что 46-летний водитель автомобиля УАЗ допустил наезд на стоящий у дороги мотовездеход. В результате инцидента пострадали водитель и пассажир квадроцикла, а также пассажир отечественного внедорожника.