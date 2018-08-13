Причиной резни около «Пятерочки» в Каменске-Уральском стала внезапная неприязнь
Следствие возбудило уголовное дело по факту убийства двух лиц в магазине в
Следствие возбудило уголовное дело по факту убийства двух лиц в магазине в
«Предварительно установлено, что подозреваемый совершил преступление в ходе внезапно возникшей личной неприязни», — уточнили в
Как отметил начальник
«Разыскиваемый гражданин ведет себя крайне неадекватно. Он может представлять опасность. Поэтому просьба не вступать с ним в конфликтные ситуации и оперативно проинформировать полицию о его возможном местонахождении», — предупреждает Валерий Горелых.
Приметы подозреваемого: рост около 170 см, среднего телосложения, был одет в черные штаны и в куртку — сверху белая, снизу красная. Всех, кому
Ранее сообщалось, что вечером в воскресенье неизвестный зарезал двух покупателей магазина на Октябрьской, 41. Сначала была информация, что это произошло в «Пятерочке», но потом выяснилось, что мужчина напал на покупателей соседнего «ИП Джус». При этом один из пострадавших успел добраться до «Пятерочки», где в итоге скончался.
Отметим, что местные жители называют район, где произошло преступление, криминальным.