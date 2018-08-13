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13:40 (мск), источник: ЕАН

Причиной резни около «Пятерочки» в Каменске-Уральском стала внезапная неприязнь

Следствие возбудило уголовное дело по факту убийства двух лиц в магазине в Каменске-Уральском, сообщили в региональном управлении СКР.

«Предварительно установлено, что подозреваемый совершил преступление в ходе внезапно возникшей личной неприязни», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Как отметил начальник пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых, сейчас ведется розыск предполагаемого убийцы, выполняется комплекс необходимых оперативных мероприятий.

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«Разыскиваемый гражданин ведет себя крайне неадекватно. Он может представлять опасность. Поэтому просьба не вступать с ним в конфликтные ситуации и оперативно проинформировать полицию о его возможном местонахождении», — предупреждает Валерий Горелых.

Приметы подозреваемого: рост около 170 см, среднего телосложения, был одет в черные штаны и в куртку — сверху белая, снизу красная. Всех, кому что-то известно о нападавшем, просят сообщить по линии 02 или по круглосуточному телефону доверия: 8 (343) 358−71−61.

Ранее сообщалось, что вечером в воскресенье неизвестный зарезал двух покупателей магазина на Октябрьской, 41. Сначала была информация, что это произошло в «Пятерочке», но потом выяснилось, что мужчина напал на покупателей соседнего «ИП Джус». При этом один из пострадавших успел добраться до «Пятерочки», где в итоге скончался.

Отметим, что местные жители называют район, где произошло преступление, криминальным.

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