Причиной резни около «Пятерочки» в Каменске-Уральском стала внезапная неприязнь

«Предварительно установлено, что подозреваемый совершил преступление в ходе внезапно возникшей личной неприязни», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Как отметил начальник пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых, сейчас ведется розыск предполагаемого убийцы, выполняется комплекс необходимых оперативных мероприятий.

«Разыскиваемый гражданин ведет себя крайне неадекватно. Он может представлять опасность. Поэтому просьба не вступать с ним в конфликтные ситуации и оперативно проинформировать полицию о его возможном местонахождении», — предупреждает Валерий Горелых.

Приметы подозреваемого: рост около 170 см, среднего телосложения, был одет в черные штаны и в куртку — сверху белая, снизу красная. Всех, кому что-то известно о нападавшем, просят сообщить по линии 02 или по круглосуточному телефону доверия: 8 (343) 358−71−61 .

Ранее сообщалось, что вечером в воскресенье неизвестный зарезал двух покупателей магазина на Октябрьской, 41. Сначала была информация, что это произошло в «Пятерочке», но потом выяснилось, что мужчина напал на покупателей соседнего «ИП Джус». При этом один из пострадавших успел добраться до «Пятерочки», где в итоге скончался.