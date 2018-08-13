Пермячку оштрафовали за прописку мигранта в своей квартире

Мировой судья судебного участка № 4 Дзержинского судебного района Перми признал виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации» жительницу города.



Пермячка подписала уведомление о прибытии иностранного гражданина, указав местом пребывания свой адрес регистрации. Данные обстоятельства послужили основанием для постановки на учет иностранного гражданина в РФ, хотя фактически он не проживал у женщины.



Суд, с учетом позиции государственного обвинения, назначил виновной наказание в виде штрафа в размере семь тыс. рублей.