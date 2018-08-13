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13:50 (мск), источник: Новости Перми

Пермячку оштрафовали за прописку мигранта в своей квартире

Женщина подписала уведомление о прибытии иностранного гражданина, указав местом пребывания свой адрес регистрации, что не соответствовало действительности.

Источник: Новости Перми

Мировой судья судебного участка № 4 Дзержинского судебного района Перми признал виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации» жительницу города.

Пермячка подписала уведомление о прибытии иностранного гражданина, указав местом пребывания свой адрес регистрации. Данные обстоятельства послужили основанием для постановки на учет иностранного гражданина в РФ, хотя фактически он не проживал у женщины.

Суд, с учетом позиции государственного обвинения, назначил виновной наказание в виде штрафа в размере семь тыс. рублей.

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