В Перми из горящего дома спасли семь человек

Как выяснили специалисты, пожар начался на кухне. Самостоятельно на улицу смогли выйти 27 жильцов, в подъезде было сильное задымление. По сообщению МЧС, пожарные спасли из «огненной ловушки» хозяина и жильцов соседних квартир, которые не могли выйти сами — всего семь человек, в том числе двоих детей: семнадцатилетнего подростка и ребенка восьми лет. Поскольку пожарные среагировали оперативно, удалось избежать жертв.