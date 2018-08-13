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10:30 (мск), источник: Новости Перми

В Перми из горящего дома спасли семь человек

Пожар произошел в ночь на 13 августа в микрорайоне Парковый. В 3:25 на пульт пожарных поступило сообщение о возгорании: из окна одной из квартир шёл густой черный дым.

Как выяснили специалисты, пожар начался на кухне. Самостоятельно на улицу смогли выйти 27 жильцов, в подъезде было сильное задымление. По сообщению МЧС, пожарные спасли из «огненной ловушки» хозяина и жильцов соседних квартир, которые не могли выйти сами — всего семь человек, в том числе двоих детей: семнадцатилетнего подростка и ребенка восьми лет. Поскольку пожарные среагировали оперативно, удалось избежать жертв.

Единственный, кто пострадал при пожаре — 80-летний хозяин квартиры, где началось возгорание, он был госпитализирован в больницу с признаками отравления продуктами горения.

Специалисты определили предварительную причину пожара — нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования. По этому факту проводится проверка.

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