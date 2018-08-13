Виновника пьяного ДТП, в котором погибли два человека, осудят в Башкирии

Прокуратура Уфы обвинят 38-летнего жителя Иглинского района в смертельном ДТП, совершённом в пьяном состоянии. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства республики.

Следствие считает, что в июне текущего года пьяный мужчина возвращался домой с дачи в селе Калтыманово на отечественной «четырнадцатой». В салоне машины были двое его знакомых и родственник.

На дороге «Алаторка-Охлебинино» водитель потерял управление и опрокинул автомобиль в кювет. В ДТП погибли 30-летний мужчина и 38-летняя женщина. Ещё один пассажир получил серьёзные травмы.