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09:59 (мск), источник: АиФ Уфа

Виновника пьяного ДТП, в котором погибли два человека, осудят в Башкирии

Прокуратура Уфы утвердила обвинительное заключение.

Прокуратура Уфы обвинят 38-летнего жителя Иглинского района в смертельном ДТП, совершённом в пьяном состоянии. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства республики.

Следствие считает, что в июне текущего года пьяный мужчина возвращался домой с дачи в селе Калтыманово на отечественной «четырнадцатой». В салоне машины были двое его знакомых и родственник.

На дороге «Алаторка-Охлебинино» водитель потерял управление и опрокинул автомобиль в кювет. В ДТП погибли 30-летний мужчина и 38-летняя женщина. Ещё один пассажир получил серьёзные травмы.

Мужчина частично признал вину. Уголовное дело рассмотрит суд.

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