В Высокогорском районе РТ три человека пострадали в крупной аварии
Столкновение «ГАЗели», «Фольксвагена», «Хендэ» и «Фиата» произошло на 24-м километре трассы Казань — Малмыж.
Столкновение «ГАЗели», «Фольксвагена», «Хендэ» и «Фиата» произошло на 24-м километре трассы Казань — Малмыж.
(Казань, 13 августа, «Татар-информ»). В Высокогорском районе РТ три человека пострадали при столкновении четырех авто, сообщили ИА «Татар-информ» в
Вчера вечером на 24-м километре трассы Казань — Малмыж столкнулись «ГАЗель», «Фольксваген», «Хендэ» и «Фиат».
Прибывшие на место пожарные смыли разлившееся на трассу топливо и отключили аккумуляторы поврежденных машин.
Три человека доставлены в больницу Казани с различными травмами.