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09:26 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Высокогорском районе РТ три человека пострадали в крупной аварии

Столкновение «ГАЗели», «Фольксвагена», «Хендэ» и «Фиата» произошло на 24-м километре трассы Казань — Малмыж.

Источник: ИА Татар-информ

(Казань, 13 августа, «Татар-информ»). В Высокогорском районе РТ три человека пострадали при столкновении четырех авто, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Вчера вечером на 24-м километре трассы Казань — Малмыж столкнулись «ГАЗель», «Фольксваген», «Хендэ» и «Фиат».

Прибывшие на место пожарные смыли разлившееся на трассу топливо и отключили аккумуляторы поврежденных машин.

Три человека доставлены в больницу Казани с различными травмами.

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