В Высокогорском районе РТ три человека пострадали в крупной аварии

Источник: ИА Татар-информ

(Казань, 13 августа, «Татар-информ»). В Высокогорском районе РТ три человека пострадали при столкновении четырех авто, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Вчера вечером на 24-м километре трассы Казань — Малмыж столкнулись «ГАЗель», «Фольксваген», «Хендэ» и «Фиат».

Прибывшие на место пожарные смыли разлившееся на трассу топливо и отключили аккумуляторы поврежденных машин.