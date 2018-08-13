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09:54 (мск), источник: Actualitati.md

На въезде в Первомайск товарный поезд протаранил легковушку

Вчера в Каушанском районе, на въезде в село Первомайск, товарный поезд врезался в легковой автомобиль на пересечении с железной дорогой без барьера и сигнала.

В результате погибла женщина- 58-летняя гражданка России, постоянно проживающая в Санкт-Петербурге. Еще три человека попали в больницу с травмами разной степени тяжести.

Для того, чтобы освободить людей из покореженного автомобиля, пришлось вызывать отряд спасателей. Четверо пассажиров оказались заблокированными в салоне легковушки.

Все обстоятельства аварии сейчас устанавливают правоохранители.

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