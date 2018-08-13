На въезде в Первомайск товарный поезд протаранил легковушку
Вчера в Каушанском районе, на въезде в село Первомайск, товарный поезд врезался в легковой автомобиль на пересечении с железной дорогой без барьера и сигнала.
Вчера в Каушанском районе, на въезде в село Первомайск, товарный поезд врезался в легковой автомобиль на пересечении с железной дорогой без барьера и сигнала.
В результате погибла женщина- 58-летняя гражданка России, постоянно проживающая в
Для того, чтобы освободить людей из покореженного автомобиля, пришлось вызывать отряд спасателей. Четверо пассажиров оказались заблокированными в салоне легковушки.
Все обстоятельства аварии сейчас устанавливают правоохранители.