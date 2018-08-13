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09:57 (мск), источник: VLADNEWS

Микроавтобус загорелся на объездной трассе Владивостока

На место происшествия незамедлительно прибыли огнеборцы.

Во Владивостоке загорелся автомобиль марки Nissan Largo на трассе Седанка-Патрокл, сообщает РИА VladNews.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю, сообщение о возгорании поступило в 13:51, спустя пять минут на место происшествия прибыли огнеборцы.

Установлено, что горел моторный отсек.

В 14:02 возгорание было локализовано, в 14:14 ликвидировано открытое горение.

Площадь пожара составила два квадратных метра.

По сигналу на место происшествия прибыли четыре человека личного состава и одна единица техника.

В результате происшествия никто не пострадал.

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