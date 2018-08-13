Микроавтобус загорелся на объездной трассе Владивостока
На место происшествия незамедлительно прибыли огнеборцы.
На место происшествия незамедлительно прибыли огнеборцы.
Во Владивостоке загорелся автомобиль марки Nissan Largo на трассе
Как сообщили в
Установлено, что горел моторный отсек.
В 14:02 возгорание было локализовано, в 14:14 ликвидировано открытое горение.
Площадь пожара составила два квадратных метра.
По сигналу на место происшествия прибыли четыре человека личного состава и одна единица техника.
В результате происшествия никто не пострадал.