В Испании более 260 человек пострадали при обрушении платформы на концерте

Инцидент произошел в воскресенье вечером во время одного из концертов, который проводился в рамках фестиваля O Marisquiño. Деревянная платформа на набережной не выдержала веса зрителей и обрушилась, в результате чего много людей упало в воду. Сообщается, что все пострадавшие были госпитализированы.