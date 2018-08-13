GALERÍA | Más de 250 heridos en #Vigo tras hundirse un muelle en pleno #festival 'O Marisquiño' https://t.co/mJLcQGvpD2 pic.twitter.com/AGhhEU1S9m— LexTresAbogados (@lextresabogados) 13 августа 2018 г.
В Испании более 260 человек пострадали при обрушении платформы на концерте
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Число пострадавших в результате обрушения деревянной конструкции во время концерта на набережной в испанском городе Виго (автономное сообщество Галисия) возросло до 266 человек, сообщает местное издание Faro de Vigo.