Вертолет с белорусом совершил жесткую посадку на ледник в Таджикистане

Инцидент произошел в воскресенье во второй половине дня. По данным местного Комитета по чрезвычайным ситуациям, при транспортировке альпинистов, совершивших восхождение на пик Исмоили Сомонои в базовый лагерь, вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в низовьях ледника.

На борту вертолета в момент ЧП находились 13 альпинистов и трое членов экипажа. По данным издания, большинство — граждане России, однако на борту был и белорус.

Спасательная операция уже начата: КЧС направил к месту инцидента вертолет. Создана и специальная правительственная комиссия. Связь с экипажем и пассажирами вертолета до сих пор не смогли установить.