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10:22 (мск), источник: Sputnik.by

Вертолет с белорусом совершил жесткую посадку на ледник в Таджикистане

МИНСК, 13 авг — Sputnik. Вертолет Ми-8 с гражданином Беларуси на борту совершил жесткую посадку на ледник Фортамбек в Таджикистане, уже начата спасательная операция, сообщил в понедельник Sputnik Таджикистан.

Инцидент произошел в воскресенье во второй половине дня. По данным местного Комитета по чрезвычайным ситуациям, при транспортировке альпинистов, совершивших восхождение на пик Исмоили Сомонои в базовый лагерь, вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в низовьях ледника.

На борту вертолета в момент ЧП находились 13 альпинистов и трое членов экипажа. По данным издания, большинство — граждане России, однако на борту был и белорус.

Спасательная операция уже начата: КЧС направил к месту инцидента вертолет. Создана и специальная правительственная комиссия. Связь с экипажем и пассажирами вертолета до сих пор не смогли установить.

Пик Исмоили Сомони, на который забирались альпинисты, является высочайшим в Таджикистане. Его высота — 7495 метров. Ранее его считали высочайшей точкой СССР, гору называли пиком Коммунизма.

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