На матрасе и «под градусом»: в море спасли пять человек

Источник: РИА "Новости"

Так, в курортном селе Песчаное Бахчисарайского района двое отдыхающих заплыли на матрасе на расстояние 500 метров от берега и самостоятельно вернуться на сушу не смогли. Спасатели оперативно пришли туристам на помощь и доставили их на пляж. В медицинской помощи они не нуждались.

Еще два происшествия были зафиксированы в Ялте. Накануне днем после принятия алкогольных напитков двое отдыхающих пошли купаться, однако вернуться на сушу самостоятельно не смогли.

«В море на расстоянии 50-ти метров от берега два мужчины не могли выбраться на берег. Спасатели приморского городского пляжа с помощью спасательного круга и веревки доставили их на берег. В медицинской помощи они не нуждались, находились в состоянии алкогольного опьянения», — сообщили в МЧС.