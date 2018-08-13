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09:59 (мск), источник: РИА Крым

На матрасе и «под градусом»: в море спасли пять человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг — РИА Новости Крым. Три происшествия на воде произошли в Крыму за минувшие сутки, спасено пять человек. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе республиканского главка МЧС России.

Источник: РИА "Новости"

Так, в курортном селе Песчаное Бахчисарайского района двое отдыхающих заплыли на матрасе на расстояние 500 метров от берега и самостоятельно вернуться на сушу не смогли. Спасатели оперативно пришли туристам на помощь и доставили их на пляж. В медицинской помощи они не нуждались.

Еще два происшествия были зафиксированы в Ялте. Накануне днем после принятия алкогольных напитков двое отдыхающих пошли купаться, однако вернуться на сушу самостоятельно не смогли.

«В море на расстоянии 50-ти метров от берега два мужчины не могли выбраться на берег. Спасатели приморского городского пляжа с помощью спасательного круга и веревки доставили их на берег. В медицинской помощи они не нуждались, находились в состоянии алкогольного опьянения», — сообщили в МЧС.

Еще один случай произошел на Массандровском пляже. Там спасатели вытащили из воды и доставили на сушу мужчину. Помощь медиков ему также не понадобилась.

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