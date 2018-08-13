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10:34 (мск), источник: Sputnik.md

В поле в районе Штефан-Водэ экстренно приземлился пассажирский самолет

КИШИНЕВ, 13 авг — Sputnik. Самолет с четырьмя пассажирами на борту совершил вынужденную посадку в поле в районе Штефан Водэ, сообщают молдавские СМИ.

Самолет легкого класса модели «SOCATA» взлетел с взлетно-посадочной полосы, расположенной на территории винного завода возле небольшого села Крокмаз.

Однако уже через пятнадцать минут после взлета пилот обнаружил техническую неисправность и принял решение экстренно посадить самолет. Ближайшей ровной площадкой оказалось поле на краю села Фештилица (район Штефан-Водэ).

Информации о пострадавших не поступало.

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