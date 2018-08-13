В поле в районе Штефан-Водэ экстренно приземлился пассажирский самолет
КИШИНЕВ, 13 авг — Sputnik. Самолет с четырьмя пассажирами на борту совершил вынужденную посадку в поле в районе Штефан Водэ, сообщают молдавские СМИ.
КИШИНЕВ, 13 авг — Sputnik. Самолет с четырьмя пассажирами на борту совершил вынужденную посадку в поле в районе Штефан Водэ, сообщают молдавские СМИ.
Самолет легкого класса модели «SOCATA» взлетел с
Однако уже через пятнадцать минут после взлета пилот обнаружил техническую неисправность и принял решение экстренно посадить самолет. Ближайшей ровной площадкой оказалось поле на краю села Фештилица (район Штефан-Водэ).
Информации о пострадавших не поступало.