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10:37 (мск), источник: БЕЛТА

В Брестском районе на пилораме погиб сельчанин

13 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском районе местный житель смертельно травмирован на пилораме, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Несчастный случай произошел 10 августа около 11.00. Житель Брестского района 1970 года рождения помогал в распилке древесины своему знакомому — индивидуальному предпринимателю 1967 года рождения. Пилорама находится во дворе дома ИП. В какой-то момент мужчина потерял равновесие, упал и был придавлен бревном. В результате происшествия сельчанин получил телесные повреждения, от которых скончался до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

Брестским межрайонным отделом Следственного комитета проводится проверка, выясняются обстоятельства происшествия.

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