В Брестском районе на пилораме погиб сельчанин
13 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском районе местный житель смертельно травмирован на пилораме, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.
13 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском районе местный житель смертельно травмирован на пилораме, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.
Несчастный случай произошел 10 августа около 11.00. Житель Брестского района 1970 года рождения помогал в распилке древесины своему знакомому — индивидуальному предпринимателю 1967 года рождения. Пилорама находится во дворе дома ИП. В
Брестским межрайонным отделом Следственного комитета проводится проверка, выясняются обстоятельства происшествия.