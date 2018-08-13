В Брестском районе на пилораме погиб сельчанин

Несчастный случай произошел 10 августа около 11.00. Житель Брестского района 1970 года рождения помогал в распилке древесины своему знакомому — индивидуальному предпринимателю 1967 года рождения. Пилорама находится во дворе дома ИП. В какой-то момент мужчина потерял равновесие, упал и был придавлен бревном. В результате происшествия сельчанин получил телесные повреждения, от которых скончался до прибытия бригады скорой медицинской помощи.