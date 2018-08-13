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10:39 (мск), источник: Nur.kz

Полиция прокомментировала задержание «рэперов-джихадистов» в Актобе

Двое парней на видео в окружении полицейских ведут себя неадекватно, один из задержанных скороговоркой говорит, что «умрет шахидом» при этом бьет полицейских руками и ногами, а также выкрикивает «Аллаху акбар».

Читатели NUR.KZ прислали на редакционный WhatsApp +7 771 718 15 57 видео и сообщение о задержании «рэперов-джихадистов» в Актобе. Двое парней на видео в окружении полицейских ведут себя неадекватно, один из задержанных речитативом говорит, что «умрет шахидом» при этом бьет полицейских руками и ногами, а также выкрикивает «Аллаху акбар». Второй парень при этом имитировал звуки стрельбы из автоматического оружия.

Отправители сделали саркастическую приписку: «Скриптонит уже не тот».

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Пресс-секретарь ДВД Актобе прокомментировал видеоролик и пояснил, что данный инцидент произошел в июле 2018 года. Во время рейда были задержаны двое братьев, которые состоят на учете в наркологическом диспансере. Один из задержанных сейчас находится в ИВС, второй — под подпиской о невыезде. Обоим вменяется только сопротивление сотрудникам правоохранительным органам, ни один из них не имеет никакого отношения к религиозным сектам и не состоит на учете как экстремист.

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