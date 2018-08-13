Пропавших в Курганинском районе брата и сестру нашли в Адыгее

Как сообщали Юга.ру, 11 августа сестра и брат ушли из дома и перестали выходить на связь.

МВД распространило ориентировку, после чего в полицию позвонил мужчина и рассказал, что недавно в поселке Энем видел юношу и девушку, похожих на разыскиваемых. Полицейские выехали в Адыгею и нашли подростков на остановке общественного транспорта.

Вечером несовершеннолетних доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств. В отношении брата и сестры не совершалось противоправных действий, их жизни и здоровью ничего не угрожает.