Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Садальский предложил наказать сына Боярского - СМИ
«Учителя» на дороге: видео из Красноярска, за которое стыдно
Звезда сериала «След» тратит все гонорары на лечение сына
Стало известно, как Степаненко и Петросян поделят имущество
91-летняя Джина Лоллобриджида затмила 45-летнюю Хайди Клум
Принципиальная, талантливая, несчастная12 фактов о Уитни Хьюстон
Ангела Меркель удивила публику зеленым платьем
Латышка: Не было никакой советской оккупации
Неузнаваемая Анна Михалкова на съемках первого фильма сестры
Умер Дмитрий Брусникин
Это будет сезон Дембеле. «Барселона» выиграла Суперкубок Испании
Шарапова поднялась на одну позицию в рейтинге WTA
Назарбаев анонсировал историческое решение по статусу Каспия
Играют против валюты РФ: что происходит с рублем
Скончался актёр Анатолий Узденский - СМИ
Май Абрикосов разоблачил обман жены Солнцева
Россиянам запретили держать дома больше двух кошек
Волочкову удивили счета за услуги ЖКХ
Фоторепортажи
8На Крымском мосту начали укладывать первые рельсы
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
10:44 (мск), источник: ЮГА.ру

Пропавших в Курганинском районе брата и сестру нашли в Адыгее

В Курганинском районе нашли двух пропавших без вести подростков — 15-летнюю Анастасию и 14-летнего Никиту Вороновых.

Как сообщали Юга.ру, 11 августа сестра и брат ушли из дома и перестали выходить на связь.

МВД распространило ориентировку, после чего в полицию позвонил мужчина и рассказал, что недавно в поселке Энем видел юношу и девушку, похожих на разыскиваемых. Полицейские выехали в Адыгею и нашли подростков на остановке общественного транспорта.

Вечером несовершеннолетних доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств. В отношении брата и сестры не совершалось противоправных действий, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Анастасию и Никиту Вороновых вернули их законным представителям, с подростками работают сотрудники отдела по делам несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Все новости региона
 Как выглядит головной офис компании «Магнит»
Что влияет на климат Краснодара
Доллар превысил 68 рублей впервые с апреля 2016 года
В Кении бегемот загрыз туриста
Двенадцать болельщиков эквадорской «Барселоны» погибли в ДТП
Экс-ведущий «Взгляда» назвал заказчика убийства Листьева
Жители острова Пасхи исчезли не из-за междоусобиц
В Сети высмеяли Лайму Вайкуле за ее слова про Крым
Смешной и странный: советским Винни-Пухом восхитились в США
Спорт
Это будет сезон Дембеле. «Барселона» выиграла Суперкубок Испании Французский нападающий забил великолепный мяч, ставший победным, а тер Штеген взял пенальти за минуту до финального свистка
Hi-Tech
Появилось пугающее фото Земли из космоса Печальное зрелище
Авто
Знаменитую пробку по дороге на юг сняли с коптера (видео) Участок «с. Лосево — г. Павловск» является самым узким на федеральной трассе М-4 «Дон», поэтому именно здесь автомобилистов ждут самые большие пробки – до 30 км
Кино
Неузнаваемая Анна Михалкова на съемках первого фильма сестры Смотрите кадры и эксклюзивные фото со съемок дебютной режиссерской работы Надежды Михалковой
Недвижимость
Россиянам запретили держать дома больше двух кошек
Пожар уничтожил знаменитую старинную церковь в Карелии (фото и видео)
Стало известно, как поделят имущество Степаненко и Петросян
9 любопытных фактов о дачах
Леди
Зачем вы это сделали: 5 дурацких новинок для ресниц Бигуди, шампунь, аппликатор – а эти производители новинок точно имели в виду ресницы и глаза, а не другие части тела?
Дети
Дочка экс-мужа Бузовой умилила Сеть (фото) Фото получилось очень нежным.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь