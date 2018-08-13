Под Воронежем в ДТП с мотоциклом и фурой погибли 2 человека

Два человека погибли в ДТП с мотоциклом и фурой в Воронежской области. В воскресенье, 12 августа, мотоциклист, двигаясь по трассе в Нижнедевицком районе, сбил пешехода и врезался в фуру, сообщила пресс-служба ГУ МВД Воронежской области в понедельник, 13 августа.