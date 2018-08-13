Под Воронежем в ДТП с мотоциклом и фурой погибли 2 человека
Мужчина сбил пешехода и врезался в грузовик.
Мужчина сбил пешехода и врезался в грузовик.
Два человека погибли в ДТП с мотоциклом и фурой в Воронежской области. В воскресенье, 12 августа, мотоциклист, двигаясь по трассе в Нижнедевицком районе, сбил пешехода и врезался в фуру, сообщила
Авария произошла около 20.20 на 185 километре автодороги
Мотоциклист и пешеход скончались от полученных травм.
Полиция проводит проверку по факту произошедшего. Все обстоятельства аварии устанавливаются.