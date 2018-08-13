Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Джонсон потребовал, чтобы Мэй «положила конец позору Британии»
Лайфхаки: 8 реальных способов сэкономить топливо
Россиянке грозит 83 года тюрьмы за похищение собственных детей
В разных странах мира больше не хотят видеть туристов
91-летняя Джина Лоллобриджида затмила 45-летнюю Хайди Клум
Сколько стоят услуги лжеюристов Они звонят по телефону, приглашают на бесплатные юридические консультации
Российская компания заплатит США миллиарды долларов из-за Украины
Эксперт сказал, чего Меланье Трамп перекосило лицо
Стало известно, сколько зарабатывает Ольга Бузова на «Доме 2»
От Супонева до Ханги: телеведущие, по которым мы скучаем
Россия стала лучшей на объединенном ЧЕ по летним видам спорта
У Роналду ушло восемь минут на первый гол за «Ювентус»
Политковский отреагировал на слова о заказчике убийства Листьева
Умер народный артист России Анатолий Узденский
Скончался актёр Анатолий Узденский - СМИ
Май Абрикосов разоблачил обман жены Солнцева
Россиянам запретили держать дома больше двух кошек
Волочкову удивили счета за услуги ЖКХ
Фоторепортажи
8На Крымском мосту начали укладывать первые рельсы
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
10:25 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Под Воронежем в ДТП с мотоциклом и фурой погибли 2 человека

Мужчина сбил пешехода и врезался в грузовик.

Источник: РИА "Воронеж"

Два человека погибли в ДТП с мотоциклом и фурой в Воронежской области. В воскресенье, 12 августа, мотоциклист, двигаясь по трассе в Нижнедевицком районе, сбил пешехода и врезался в фуру, сообщила пресс-служба ГУ МВД Воронежской области в понедельник, 13 августа.

Авария произошла около 20.20 на 185 километре автодороги Курск-Борисоглебск-Саратов. Водитель мотоцикла «Хонда» — 45-летний воронежец — сбил неустановленного мужчину в возрасте 30−35 лет, который переходил дорогу в неположенном месте. Мотоциклиста отбросило на встречную полосу, где он врезался в фуру DAF, которой управлял 52-летний белгородец.

Мотоциклист и пешеход скончались от полученных травм.

Полиция проводит проверку по факту произошедшего. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Все новости региона
Попутчики выпавшего из поезда воронежского выпускника и проводники прошли детектор лжи
Доллар превысил 68 рублей впервые с апреля 2016 года
В Кении бегемот загрыз туриста
Двенадцать болельщиков эквадорской «Барселоны» погибли в ДТП
Экс-ведущий «Взгляда» назвал заказчика убийства Листьева
Жители острова Пасхи исчезли не из-за междоусобиц
В Сети высмеяли Лайму Вайкуле за ее слова про Крым
Смешной и странный: советским Винни-Пухом восхитились в США
Спорт
Это будет сезон Дембеле. «Барселона» выиграла Суперкубок Испании Французский нападающий забил великолепный мяч, ставший победным, а тер Штеген взял пенальти за минуту до финального свистка
Hi-Tech
Появилось пугающее фото Земли из космоса Печальное зрелище
Авто
Знаменитую пробку по дороге на юг сняли с коптера (видео) Участок «с. Лосево — г. Павловск» является самым узким на федеральной трассе М-4 «Дон», поэтому именно здесь автомобилистов ждут самые большие пробки – до 30 км
Кино
Неузнаваемая Анна Михалкова на съемках первого фильма сестры Смотрите кадры и эксклюзивные фото со съемок дебютной режиссерской работы Надежды Михалковой
Недвижимость
Россиянам запретили держать дома больше двух кошек
Тест: что вы знаете о самой страшной больнице Москвы?
Пожар уничтожил знаменитую старинную церковь в Карелии (фото и видео)
Стало известно, как Степаненко и Петросян будут делить имущество
Леди
Зачем вы это сделали: 5 дурацких новинок для ресниц Бигуди, шампунь, аппликатор – а эти производители новинок точно имели в виду ресницы и глаза, а не другие части тела?
Дети
Дочка экс-мужа Бузовой умилила Сеть (фото) Фото получилось очень нежным.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь