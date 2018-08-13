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10:44 (мск), источник: Newtimes.kz

В ВКО утонули 2 человека, поиски старшего сына имама и пропавшего мужчины на лодке продолжаются

Три трагических случая произошли в водах Восточного Казахстана в минувшие выходные, тела двух утонувших были найдены, поиски других продолжаются, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

Первый трагический случай произошел 11 августа в Зыряновском районе. В поселке Октябрьский на Бухтарминском водохранилище, мужчина 1969 года рождения, отправился вплавь на резиновой лодке в непогоду, и пропал.

Об этом в службу спасения сообщила его компания, с которой он отдыхал. К месту незамедлительно выехали спасатели 8-го подразделения ВРАОСО. В тот же день им удалось найти лодку, приблизительно в 3 км от последнего места дислокации пропавшего гражданина. Поиски мужчины пока результатов не дали.

Второй случай произошел в тот же день в Уланском районе близ села Айыртау. Компания людей отдыхала на необорудованном пляже на водохранилища «Алибастр». Один из отдыхающих не рассчитал свои силы, отплыл далеко от берега и утонул.

Люди сообщили о происшествии в службу ЧС. Когда прибыли водолазы 5-го подразделение ВРАОСО, очевидцы указали на последнюю точку, где видели мужчину 1974 года рождения. После недолгих поисков водолазы обнаружили тело приблизительно на 6-метровой глубине в 12 метрах от берега. Спасатели извлекли труп и передали его сотрудникам полиции.

В Курчумском районе, на озере Зайсан был обнаружен труп мужчины 1970 года рождения, который 20 июля пропал вместе с мужчиной 1975 года рождения во время рыбной ловли. Последнего удалось найти в конце июля. А труп мужчины 1970 года рождения был обнаружен вчера местными рыбаками. Они передали информацию спасателям, и те в свою очередь извлекли труп из воды и передали его полиции.

Поиски в том же Курчумском районе на реке Кара Ертыс, парня 1999 года рождения, сына имама, который утонул 29 июля вместе с отцом, при попытке спасти брата 2011 года рождения, пока результатов не дали.

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