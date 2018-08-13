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10:37 (мск), источник: Комсомольская правда

Отец погиб, мать и четверо детей в больнице: в Екатеринбурге ночью сгорел жилой дом

Когда начался пожар, люди уже спали. Огонь заметили соседи и вызвали пожарных. Их бдительность позволила избежать других жертв.

В Екатеринбурге на улице Проезжая произошла трагедия. Посреди ночи заполыхал жилой шестиквартирный деревянный дом. Когда начался пожар, люди уже спали. Огонь заметили бдительные соседи, они же вызвали спасателей.

До приезда огнеборцев из горящего дома успели эвакуироваться 12 человек. Еще шесть оказались заперты в огненной ловушке. Заложниками оказалась семья: родители и четверо детей.

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— Это такой ужас был! Дети проснулись и сильно плакали — звали на помощь. Но пробраться к ним было невозможно, — рассказали соседи.

Прибывшие спасатели с помощью масок дыхательных аппаратов вывели всех пострадавших. Женщина, а также 7-летний мальчик и три девочки 15, 11 и 3 лет с травмами различной степени тяжести были экстренно доставлены в больницу. 59-летний отец семейства, к сожалению, скончался.

— По имеющейся информации, семья являлась благополучной, не состояла на учете в органах системы профилактики. Рассматриваются две версии: неисправность в электропроводке и неосторожное обращение с огнем в пристрое дома. В настоящее время назначена пожарно-техническая экспертиза, по результатам которой будет установлена причина возгорания, — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

— В тушении пожара были задействованы 5 единиц техники, 22 человека личного состава. На площади 100 квадратных метров повреждены крыша, перекрытие, внутренняя отделка и перегородки дома, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Свою проверку начал и следственный комитет. По предварительным данным, кримила в этой трагедии нет.

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