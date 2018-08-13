В Каменске-Уральском неизвестный зарезал двух покупателей в «Пятерочке»
Преступника ищут.
Преступника ищут.
Вечером 12 августа в
Факт преступления «Уралинформбюро» подтвердил официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По его словам, сыщики уголовного розыска изъяли материалы с камер видеонаблюдения. «Разыскиваемый гражданин ведет себя крайне неадекватно. Он может представлять опасность. Поэтому просьба — не вступать с ним в конфликтные ситуации и оперативно проинформировать полицию о его возможном местонахождении», — отметил полковник Горелых.
Приметы нападавшего установлены: рост около 170 сантиметров, телосложение — среднее. В момент преступления мужчина был одет в черные штаны и
В следственном комитете добавили, что возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц». Предварительно установлено, что злоумышленник напал на людей в ходе внезапно вспыхнувшей неприязни.