В Каменске-Уральском неизвестный зарезал двух покупателей в «Пятерочке»

Источник: УралИнформБюро

Вечером 12 августа в Каменске-Уральском неизвестный устроил поножовщину в магазине «Пятерочка». Погибли два человека. Подозреваемого ищут.

Факт преступления «Уралинформбюро» подтвердил официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По его словам, сыщики уголовного розыска изъяли материалы с камер видеонаблюдения. «Разыскиваемый гражданин ведет себя крайне неадекватно. Он может представлять опасность. Поэтому просьба — не вступать с ним в конфликтные ситуации и оперативно проинформировать полицию о его возможном местонахождении», — отметил полковник Горелых.

Приметы нападавшего установлены: рост около 170 сантиметров, телосложение — среднее. В момент преступления мужчина был одет в черные штаны и красно-белую куртку.