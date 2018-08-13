Без корма на зиму остались буренки в Искитимском районе

В поселке Советский Искитимского района в минувшие выходные на базе животноводческого комплекса АО «Новоозерское» произошел крупный пожар, загорелись тюки сена на площади 500 квадратных метров.
Пламя было ликвидировано через несколько часов после начала спасательных работ, в 5.50. В тушении огня участвовали техника и личный состав двух пожарно-спасательных частей: ПСЧ-102 и ПЧС-12.
В результате огнем уничтожен практически весь запас сена хозяйства: сгорело 2750 центнеров, это 555 тюков по 500 килограммов каждый.
Сейчас идет следствие, причины пожара выясняются. Что это было: несчастный случай или поджог — пока неизвестно.
Добавим, за минувшие выходные в регионе произошло 13 пожаров. Самый крупный — опять же в Искитимском районе. Здесь горел частный дом на двух хозяев. Пожар развернулся на площади 100 квадратных метров. Дом на двух хозяев проливали сразу три пожарных подразделения. Кроме того, для этой цели привлекалась спецтехника предприятия «Сибантрацит».