Без корма на зиму остались буренки в Искитимском районе

Источник: VN.ru

В поселке Советский Искитимского района в минувшие выходные на базе животноводческого комплекса АО «Новоозерское» произошел крупный пожар, загорелись тюки сена на площади 500 квадратных метров.

Пламя было ликвидировано через несколько часов после начала спасательных работ, в 5.50. В тушении огня участвовали техника и личный состав двух пожарно-спасательных частей: ПСЧ-102 и ПЧС-12.

В результате огнем уничтожен практически весь запас сена хозяйства: сгорело 2750 центнеров, это 555 тюков по 500 килограммов каждый.

Сейчас идет следствие, причины пожара выясняются. Что это было: несчастный случай или поджог — пока неизвестно.