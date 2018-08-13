Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Джонсон потребовал, чтобы Мэй «положила конец позору Британии»
Знаменитую пробку по дороге на юг сняли с коптера (видео)
Орбакайте показала трогательный снимок 6-летней дочери
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
44-летняя Высоцкая показала фото без косметики
Принципиальная, талантливая, несчастная12 фактов о Уитни Хьюстон
Белорус рассказал, за что ударил звезду фильма «Такси» в Москве
Кущевка попалась: что выявила скрытая проверка МВД
Неузнаваемая Анна Михалкова на съемках первого фильма сестры
Умер Дмитрий Брусникин
Россия стала лучшей на объединенном ЧЕ по летним видам спорта
У Роналду ушло восемь минут на первый гол за «Ювентус»
Путин подписал закон, касающийся налогов на имущество
Сестра Кобзона рассказала о состоянии певца
Скончался актёр Анатолий Узденский - СМИ
Май Абрикосов разоблачил обман жены Солнцева
Россиянам запретили держать дома больше двух кошек
9 любопытных фактов о дачах: фото и видео
Фоторепортажи
8На Крымском мосту начали укладывать первые рельсы
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
10:43 (мск), источник: VN.ru

Без корма на зиму остались буренки в Искитимском районе

Практически весь запас сена уничтожил огонь в АО «Новоозерское» в Искитимском районе Новосибирской области. Сгорело почти 2750 центнеров. Предприятию нанесен значительный ущерб, и чтобы животные не остались голодными, потребуются серьезные финансовые затраты.

Источник: VN.ru

В поселке Советский Искитимского района в минувшие выходные на базе животноводческого комплекса АО «Новоозерское» произошел крупный пожар, загорелись тюки сена на площади 500 квадратных метров.

Пламя было ликвидировано через несколько часов после начала спасательных работ, в 5.50. В тушении огня участвовали техника и личный состав двух пожарно-спасательных частей: ПСЧ-102 и ПЧС-12.

В результате огнем уничтожен практически весь запас сена хозяйства: сгорело 2750 центнеров, это 555 тюков по 500 килограммов каждый.

Сейчас идет следствие, причины пожара выясняются. Что это было: несчастный случай или поджог — пока неизвестно.

Добавим, за минувшие выходные в регионе произошло 13 пожаров. Самый крупный — опять же в Искитимском районе. Здесь горел частный дом на двух хозяев. Пожар развернулся на площади 100 квадратных метров. Дом на двух хозяев проливали сразу три пожарных подразделения. Кроме того, для этой цели привлекалась спецтехника предприятия «Сибантрацит».

Все новости региона
Без корма на зиму остались буренки в Искитимском районе
Доллар превысил 68 рублей впервые с апреля 2016 года
В Кении бегемот загрыз туриста
Двенадцать болельщиков эквадорской «Барселоны» погибли в ДТП
Экс-ведущий «Взгляда» назвал заказчика убийства Листьева
Жители острова Пасхи исчезли не из-за междоусобиц
В Сети высмеяли Лайму Вайкуле за ее слова про Крым
Смешной и странный: советским Винни-Пухом восхитились в США
Спорт
Это будет сезон Дембеле. «Барселона» выиграла Суперкубок Испании Французский нападающий забил великолепный мяч, ставший победным, а тер Штеген взял пенальти за минуту до финального свистка
Hi-Tech
Появилось пугающее фото Земли из космоса Печальное зрелище
Авто
Знаменитую пробку по дороге на юг сняли с коптера (видео) Участок «с. Лосево — г. Павловск» является самым узким на федеральной трассе М-4 «Дон», поэтому именно здесь автомобилистов ждут самые большие пробки – до 30 км
Кино
Неузнаваемая Анна Михалкова на съемках первого фильма сестры Смотрите кадры и эксклюзивные фото со съемок дебютной режиссерской работы Надежды Михалковой
Недвижимость
Россиянам запретили держать дома больше двух кошек
Пожар уничтожил знаменитую старинную церковь в Карелии (фото и видео)
Стало известно, как поделят имущество Степаненко и Петросян
9 любопытных фактов о дачах
Леди
Зачем вы это сделали: 5 дурацких новинок для ресниц Бигуди, шампунь, аппликатор – а эти производители новинок точно имели в виду ресницы и глаза, а не другие части тела?
Дети
Дочка экс-мужа Бузовой умилила Сеть (фото) Фото получилось очень нежным.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь