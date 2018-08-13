При пожаре на улице Дзержинского в Калининграде пострадал мужчина

Источник: Калининград.Ru

В воскресенье, 12 августа, на улице Дзержинского произошёл пожар в десятиэтажном жилом доме. В результате пострадал 68-летний мужчина. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в региональном управлении МЧС.

Сигнал о происшествии поступил в Центр управления в кризисных ситуациях в 22:32. В однокомнатной квартире в доме № 74а загорелась мебель. Спасатели эвакуировали хозяина квартиры и передали его медикам. Пострадавший госпитализирован.