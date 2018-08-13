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10:39 (мск), источник: Калининград.Ru

При пожаре на улице Дзержинского в Калининграде пострадал мужчина

Возгорание произошло в десятиэтажном жилом доме.

Источник: Калининград.Ru

В воскресенье, 12 августа, на улице Дзержинского произошёл пожар в десятиэтажном жилом доме. В результате пострадал 68-летний мужчина. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в региональном управлении МЧС.

Сигнал о происшествии поступил в Центр управления в кризисных ситуациях в 22:32. В однокомнатной квартире в доме № 74а загорелась мебель. Спасатели эвакуировали хозяина квартиры и передали его медикам. Пострадавший госпитализирован.

В тушении участвовали 15 человек и четыре единицы техники. Причины возгорания устанавливаются.

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