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10:53 (мск), источник: Вести - Воронеж

В числе терпящих бедствие в горах Алтая альпинистов оказался воронежец

По предварительной информации, экипаж погиб.

Среди туристов, терпящих бедствие в горах Алтая из-за жёсткой посадки вертолёта Ми-8, оказался 32-летний воронежец Тимур Барабанов. Об этом корреспонденту «Вести-Воронеж» сообщили в пресс-службе Федерации альпинизма России в понедельник, 13 августа. Экипаж вертолёта погиб, пишет Газета.ru cо ссылкой на источник в туристической компании.

Жёсткая посадка вертолёта МИ-8 случилась в 16:30 воскресенья, 12 августа. На борту находились 13 альпинистов, совершивших восхождение на пик Исмоили Сомони — высочайшую вершину Таджикистана, а также трое членов экипажа. На вертолёте туристов из Москвы, Воронежа, Кирова и других городов планировали доставить в базовый лагерь в низовьях ледника Фортамбек.

По данным телеграмм-канала Mash, со спасателями удалось связаться одному из застрявших туристов Дмитрию Кушмаеву. Он сообщил, что 12 человек точно живы, а у его супруги травма головы. Чтобы согреться, туристы жгли собственные вещи.

Жёсткую посадку могли спровоцировать сложные метеоусловия, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник в оперативном штабе, созданном в связи с ЧС. Сейчас на место аварии прибыли три вертолёта. Туристы готовятся к эвакуации.

«Вести-Воронеж» следят за развитием событий.

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