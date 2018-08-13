В числе терпящих бедствие в горах Алтая альпинистов оказался воронежец
По предварительной информации, экипаж погиб.
По предварительной информации, экипаж погиб.
Среди туристов, терпящих бедствие в горах Алтая
Жёсткая посадка вертолёта МИ-8 случилась в 16:30 воскресенья, 12 августа. На борту находились 13 альпинистов, совершивших восхождение на пик Исмоили Сомони — высочайшую вершину Таджикистана, а также трое членов экипажа. На вертолёте туристов из Москвы, Воронежа, Кирова и других городов планировали доставить в базовый лагерь в низовьях ледника Фортамбек.
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Жёсткую посадку могли спровоцировать сложные метеоусловия, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник в оперативном штабе, созданном в связи с ЧС. Сейчас на место аварии прибыли три вертолёта. Туристы готовятся к эвакуации.
«Вести-Воронеж» следят за развитием событий.