Неподалеку от ж/д вокзала в Самаре столкнулись два пассажирских автобуса
В воскресенье, 12 августа, в Самаре на пересечении ул. Красноармейской и ул. Агибалова столкнулись автобусы ПАЗ и МАЗ, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в
В воскресенье, 12 августа, в Самаре на пересечении ул. Красноармейской и ул. Агибалова столкнулись автобусы ПАЗ и МАЗ, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в
По предварительной версии полицейских, в 13:40 водитель ПАЗ маршрута № 226, двигавшийся по ул. Красноармейской со стороны ул. Никитинской, проехал на перекресток с ул. Агибалова под запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автобусом МАЗ 67-го маршрута, следовавшего сторону ж/д вокзала.
Как сообщают очевидцы, после столкновения автобус МАЗ отбросило в сторону и он врезался в жилой дом.
По данным полицейских, после ДТП в лечебное учреждение бригадой службы «03» были доставлены две пассажирки автобуса МАЗ в возрасте 54 и 51 года, которые после оказания медицинской помощи были отпущены домой. По факту ДТП проводится проверка.