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10:59 (мск), источник: Volga News

Неподалеку от ж/д вокзала в Самаре столкнулись два пассажирских автобуса

В воскресенье, 12 августа, в Самаре на пересечении ул. Красноармейской и ул. Агибалова столкнулись автобусы ПАЗ и МАЗ, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Источник: ГУ МВД по Самарской области

По предварительной версии полицейских, в 13:40 водитель ПАЗ маршрута № 226, двигавшийся по ул. Красноармейской со стороны ул. Никитинской, проехал на перекресток с ул. Агибалова под запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автобусом МАЗ 67-го маршрута, следовавшего сторону ж/д вокзала.

Как сообщают очевидцы, после столкновения автобус МАЗ отбросило в сторону и он врезался в жилой дом.

По данным полицейских, после ДТП в лечебное учреждение бригадой службы «03» были доставлены две пассажирки автобуса МАЗ в возрасте 54 и 51 года, которые после оказания медицинской помощи были отпущены домой. По факту ДТП проводится проверка.

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