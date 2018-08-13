Неподалеку от ж/д вокзала в Самаре столкнулись два пассажирских автобуса

Источник: ГУ МВД по Самарской области

По предварительной версии полицейских, в 13:40 водитель ПАЗ маршрута № 226, двигавшийся по ул. Красноармейской со стороны ул. Никитинской, проехал на перекресток с ул. Агибалова под запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автобусом МАЗ 67-го маршрута, следовавшего сторону ж/д вокзала.

Как сообщают очевидцы, после столкновения автобус МАЗ отбросило в сторону и он врезался в жилой дом.