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11:55 (мск), источник: Вести Иркутск

Четыре часа тушили пожар на ЛПК в Усть-Илимске

Серьёзный пожар в Усть-Илимске. Там на территории одного из местных лесоперерабатывающих предприятий сгорели склад и гаражный бокс.

Источник: Вести Иркутск

Серьёзный пожар в Усть-Илимске. Там на территории одного из местных лесоперерабатывающих предприятий сгорели склад и гаражный бокс.

Из-за шквалистого ветра была угроза перехода пламени на соседние постройки. ЧП произошло вечером, насколько сильным было возгорание, видно на этих кадрах, их сняли очевидцы. Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, открытое горение удалось ликвидировать только через четыре часа — после прибытия на место первых подразделений 01. В результате происшествия сгорела кровля гаражного бокса и склады. Огонь повредил два бульдозера и один лесовоз. Предположительная причина пожара — неосторожное обращение с огнём. Сообщается, что погибших и пострадавших нет.

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