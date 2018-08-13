Четыре часа тушили пожар на ЛПК в Усть-Илимске

Из-за шквалистого ветра была угроза перехода пламени на соседние постройки. ЧП произошло вечером, насколько сильным было возгорание, видно на этих кадрах, их сняли очевидцы. Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, открытое горение удалось ликвидировать только через четыре часа — после прибытия на место первых подразделений 01. В результате происшествия сгорела кровля гаражного бокса и склады. Огонь повредил два бульдозера и один лесовоз. Предположительная причина пожара — неосторожное обращение с огнём. Сообщается, что погибших и пострадавших нет.