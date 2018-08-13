В Уфе судебный пристав обвиняется в трех преступлениях
В Уфе 29-летний бывший судебный
В Уфе 29-летний бывший судебный
По версии следствия, в декабре 2016 года сотрудник УФССП по РБ потребовал от женщины 30 тысяч рублей. За вознаграждение он пообещал снять арест с ее счетов и имущества. Ограничительные меры были наложены по причине банковской задолженности на сумму более 380 тысяч рублей. После передачи взятки исполнительное производство было прекращено.
— Пристав также предложил женщине содействие в прекращении исполнительного дела в отношении её брата. За незаконную услугу он потребовал 50 тысяч рублей. В действительности фигурант уголовного дела не мог повлиять на решение данного вопроса, так как исполнительное производство находилось в другом отделе службы. Полученными денежными средствами злоумышленник распорядился по собственному усмотрению, — пояснили в надзорном ведомстве.
Также прокуратура Калининского района Уфы установила, что пристав присвоил сотовый телефон, который ранее был арестован по исполнительному производству о взыскании кредитной задолженности. Мужчина не признал вину в совершении преступления.