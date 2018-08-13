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11:01 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

В Уфе судебный пристав обвиняется в трех преступлениях

В Уфе 29-летний бывший судебный пристав-исполнитель обвиняется в присвоении имущества (ч. 3 ст. 160 УК РФ), получении взятки за незаконные действия (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Как сообщает прокуратура Башкирии, ранее он был осужден за взяточничество.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

По версии следствия, в декабре 2016 года сотрудник УФССП по РБ потребовал от женщины 30 тысяч рублей. За вознаграждение он пообещал снять арест с ее счетов и имущества. Ограничительные меры были наложены по причине банковской задолженности на сумму более 380 тысяч рублей. После передачи взятки исполнительное производство было прекращено.

— Пристав также предложил женщине содействие в прекращении исполнительного дела в отношении её брата. За незаконную услугу он потребовал 50 тысяч рублей. В действительности фигурант уголовного дела не мог повлиять на решение данного вопроса, так как исполнительное производство находилось в другом отделе службы. Полученными денежными средствами злоумышленник распорядился по собственному усмотрению, — пояснили в надзорном ведомстве.

Также прокуратура Калининского района Уфы установила, что пристав присвоил сотовый телефон, который ранее был арестован по исполнительному производству о взыскании кредитной задолженности. Мужчина не признал вину в совершении преступления.

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