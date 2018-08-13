В поджоге деревянной церкви в Кондопоге подозревают подростка

Источник: РИА Новости

ГУ МЧС ранее информировало, что 10 августа здание храма сгорело полностью. При тушении огня пострадал один из пожарных. Предварительной причиной возгорания назван поджог, однако официально эту версию ведомство не подтверждает. Полиция Карелии и Следственный комитет начали проверку. Возбуждено уголовное дело об уничтожении объекта культурного наследия, включенного в государственный реестр памятников истории и культуры и взятого под охрану государства.

«(В поджоге) подозревается 15-летний подросток», — сказал собеседник агентства, не уточнив другие подробности.

Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Республике Карелия. Архивное фото | Источник: РИА "Новости"