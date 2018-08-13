Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дочь Мишулина окончательно разоблачила «брата»
Лайфхаки: 8 реальных способов сэкономить топливо
Долгожданное чудо: звезды, ставшие мамами после 50 лет
«Костьми лягу»: Степаненко вышвырнула Петросяна из квартиры
91-летняя Джина Лоллобриджида затмила 45-летнюю Хайди Клум
Медведев прокомментировал новые санкции США Резкий скачок курса доллара связывают с сообщениями о новых санкциях США против России
Таблоиды в восторге: супруга Ярмоленко сводит с ума Англию
Увеличение пенсий с 1 августа: кому ждать прибавки
Неузнаваемая Анна Михалкова на съемках первого фильма сестры
Умер Дмитрий Брусникин
Это будет сезон Дембеле. «Барселона» выиграла Суперкубок Испании
Шарапова поднялась на одну позицию в рейтинге WTA
Барановская и Чехова поддержали Дакоту после разрыва с мужем
91-летняя Джина Лоллобриджида затмила 45-летнюю Хайди Клум
Водитель чиновника 12 лет развозил взятки и все записывал
Свежеуложенный асфальт воруют ведрами (видео)
Россиянам запретили держать дома больше двух кошек
9 любопытных фактов о дачах: фото и видео
Фоторепортажи
1010 стран с самым дешевым бензином
16Лесные пожары в Греции
11:59 (мск), источник: БЕЛТА

В Столинском районе мотоциклист сбил двух пешеходов

13 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе мотоциклист сбил двух пешеходов, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 10 августа около 22.40 в агрогородке Рубель. По предварительной информации, 20-летний житель деревни Хотомель управлял мотоциклом «Минск». Напротив одного из домов водитель сбил 54-летнего мужчину и 31-летнюю женщину, которые находились у края проезжей части. Пешеходы получили различные травмы и были госпитализированы в Столинскую райбольницу.

Проводится проверка. Установлено, что мотоциклист не имеет прав на управление транспортными средствами категории А, его мотоцикл не был зарегистрирован в установленном порядке. Также известно, что пострадавшие не были обозначены световозвращающими элементами.

Все новости региона
 В Вене полицейским собакам выдали спецобувь
Гороскоп на неделю с 13 по 19 августа
Курс доллара впервые за два года превысил 68 руб
Школьник незаконно перешел границу РФ, чтобы почитать в тишине
В польском городе все полицейские ушли на больничный
В Кении бегемот до смерти искусал туриста
Бабушка права: приметы, эффективность которых доказана наукой
Диетолог рассказал, почему японцы не страдают ожирением
Двенадцать болельщиков эквадорской «Барселоны» погибли в ДТП
Спорт
Это будет сезон Дембеле. «Барселона» выиграла Суперкубок Испании Французский нападающий забил великолепный мяч, ставший победным, а тер Штеген взял пенальти за минуту до финального свистка
Hi-Tech
Появилось пугающее фото Земли из космоса Печальное зрелище
Авто
Лайфхаки: 8 способов сэкономить топливо (реальных) Цены на бензин бьют рекорды, а тут еще и АЗС недоливают бензин — в итоге водители порой платят в реальности не по 44-45 рублей за один литр, а по 50-55 рублей! В такой ситуации вопрос «как сэкономить» крутится в голове постоянно. Даем советы
Кино
Егора Крида не взяли в шоу талантов Аллы Пугачевой Певец признался, что не прошел отбор в «Фактор А»
Недвижимость
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Житель новостройки отсудил у соседки санузел
Власти рассказали о сносе самого жуткого долгостроя Москвы
У помощницы Петросяна нашли две элитные квартиры в Москве
Леди
Зачем вы это сделали: 5 дурацких новинок для ресниц Бигуди, шампунь, аппликатор – а эти производители новинок точно имели в виду ресницы и глаза, а не другие части тела?
Дети
Дочка экс-мужа Бузовой умилила Сеть (фото) Фото получилось очень нежным.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь