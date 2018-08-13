В Столинском районе мотоциклист сбил двух пешеходов
13 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе мотоциклист сбил двух пешеходов, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.
13 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе мотоциклист сбил двух пешеходов, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.
Проводится проверка. Установлено, что мотоциклист не имеет прав на управление транспортными средствами категории А, его мотоцикл не был зарегистрирован в установленном порядке. Также известно, что пострадавшие не были обозначены световозвращающими элементами.