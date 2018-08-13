Под Таганрогом произошел пожар в конноспортивной школе

Сообщение о возгорании в Казачьем центре им. Герасименко, на территории конноспортивной школы в хуторе Новозолотовка, поступило в 17:57. Площадь пожара составила 45 кв. м. Ликвидировать возгорание удалось в 18:11. В результате происшествия никто не пострадал. Причины пожара выясняются.