Под Таганрогом произошел пожар в конноспортивной школе
Пожар произошел вечером 12 августа в конноспортивной школе в Неклиновском районе, сообщает
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Пожар произошел вечером 12 августа в конноспортивной школе в Неклиновском районе, сообщает
Сообщение о возгорании в Казачьем центре им. Герасименко, на территории конноспортивной школы в хуторе Новозолотовка, поступило в 17:57. Площадь пожара составила 45 кв. м. Ликвидировать возгорание удалось в 18:11. В результате происшествия никто не пострадал. Причины пожара выясняются.