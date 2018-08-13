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11:30 (мск), источник: Городской репортер

Под Таганрогом произошел пожар в конноспортивной школе

Пожар произошел вечером 12 августа в конноспортивной школе в Неклиновском районе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.

Сообщение о возгорании в Казачьем центре им. Герасименко, на территории конноспортивной школы в хуторе Новозолотовка, поступило в 17:57. Площадь пожара составила 45 кв. м. Ликвидировать возгорание удалось в 18:11. В результате происшествия никто не пострадал. Причины пожара выясняются.

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