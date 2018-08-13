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12:23 (мск), источник: Sputnik

В Алмазарском районе Ташкента вспыхнул пожар

ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. В доме 99А на улице Магазин Мавзук в Алмазарском районе Ташкент потушили пожар, сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.

«В результате пожара пострадало строение жилого дома на площади 250 кв. метров, а также пострадала перекрытие и кровля соседнего дома принадлежащего гражданину С. Бекходжаеву 1951 года рождения на площади 50 кв. метров», — говорится в сообщении.

Сообщение на номер 101 поступило в 22:31 12 августа, пожарные прибыли на место через 8 минут. Локализовать возгорание удалось в 23:15, ликвидировать — в 00:00. Причина устанавливается, проводится доследственная проверка, никто не пострадал.

На прошлой неделе специалистам удалось ликвидировать пожар в продуктовом магазине в Сергелийском районе Ташкента. Инцидент произошел в ночь с 7 на 8 июля в магазине «Эркин маркет» на улице Чоштепа.

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