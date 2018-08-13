В Алмазарском районе Ташкента вспыхнул пожар

«В результате пожара пострадало строение жилого дома на площади 250 кв. метров, а также пострадала перекрытие и кровля соседнего дома принадлежащего гражданину С. Бекходжаеву 1951 года рождения на площади 50 кв. метров», — говорится в сообщении.

Сообщение на номер 101 поступило в 22:31 12 августа, пожарные прибыли на место через 8 минут. Локализовать возгорание удалось в 23:15, ликвидировать — в 00:00. Причина устанавливается, проводится доследственная проверка, никто не пострадал.