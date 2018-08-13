В Новосибирске завершено расследование уголовного дела о подготовке массовых беспорядков

Следственное управление СКР по Новосибирской области завершило расследование уголовного дела в отношении членов организации «Артподготовка» (признана судом экстремистской и запрещена на территории РФ). Как сообщила пресс-служба ведомства, активисты планировали организовать массовые беспорядки осенью 2017 года.

«В ходе предварительного следствия установлено, что в период 2017 года 39-летний житель г. Новосибирска, являющийся участником запрещенного объединения националистической направленности “Артподготовка”, совместно с 56 и 51-летними единомышленниками, посредством одного из интернет-мессенджеров опубликовали сообщения, содержащие призывы к массовым беспорядкам в г. Новосибирске 4—5 ноября 2017 года», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали Sibnovosti.ru, деятельность активистов пресекли сотрудники управления ФСБ по Новосибирской области и регионального управления МВД. В ходе обысков у подозреваемых были обнаружены и изъяты более 20 бутылок с «коктейлями Молотова», рации, ножи, а также гладкоствольное оружие и патроны к нему.

Обвинительное заключение будет направлено в суд после вручения его копий обвиняемым. В зависимости от степени участия их будут судить по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ. Максимальное наказание по самой тяжкой из них (ст. 212 о массовых беспорядках) — до 15 лет лишения свободы.