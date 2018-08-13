На энтузиазме: как крымчане помогают спасателям тушить пожар под Ялтой

Источник: РИА "Новости"

«Недавно получил информацию от МЧС о том, что они нуждаются в помощи, и начал собирать волонтеров. Все, кто может, направляются в Уч-Кош. Волонтеры будут окапывать очаги пожара, расчищать местность от лесной подстилки. Мне постоянно звонят, спрашивают, куда подъезжать и что делать», — рассказал Сидоренко.

Также в эфире радио «Спутник в Крыму» координатор рассказал, что накануне крымчане активно привозили продовольствие в штаб МЧС, разместившийся в районе чрезвычайного происшествия.

«В мои цели входило снабжение питьевой водой и питанием волонтеров и сотрудников МЧС. Все на энтузиазме. Мы не ждали такого отклика: люди везли продукты сначала легковыми машинами, потом “бусиками”. Также подключилось много магазинов, общепит. Почти весь Крым звонил с вечера субботы», — рассказал Сидоренко.

Волонтер выразил надежду, что уже во второй половине дня пожар удастся ликвидировать.

Пожар в ущелье вспыхнул в субботу. Информация о загорании лесной подстилки поступила спасателям в 16.21. На тот момент площадь составляла 2,5 тыс кв м. Возгорание произошло в труднодоступной горной местности. Кроме того, тушение пожара осложнялось сильным ветром в ущелье. Утром в воскресенье огонь охватил 15 га леса. К 15.00 площадь возросла до 19 га. К вечеру воскресенья пожару был локализован на площади 26 га.