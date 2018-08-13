МИД: белорус, летевший на борту вертолета Ми-8 в Таджикистане, жив
Гражданин Беларуси, летевший на борту вертолета Ми-8, совершившего жесткую посадку в горах Таджикистана, жив, информировал
Гражданин Беларуси, летевший на борту вертолета Ми-8, совершившего жесткую посадку в горах Таджикистана, жив, информировал
По предварительным данным, все туристы, которые были на борту вертолета, сейчас живы и пребывают в самостоятельно построенном ими временном лагере. Среди пассажиров есть один белорус.
Компетентными ведомствами Таджикистана организована совместная операция по спасению альпинистов. По словам Анатолия Глаза, посольство Беларуси в Таджикистане постоянно находится на связи с МЧС Таджикистана и оказывает всю необходимую помощь белорусским гражданам, пишет SB.BY.
Ранее сообщалось, что вертолет Ми-8 с 13 туристами, включая граждан Беларуси, России и Испании, и тремя членами экипажа на борту совершил жесткую посадку. Происшествие случилось, когда вертолет возвращался на базу альпинистов в низовье ледника Фортамбек.