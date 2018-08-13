МИД: белорус, летевший на борту вертолета Ми-8 в Таджикистане, жив

По предварительным данным, все туристы, которые были на борту вертолета, сейчас живы и пребывают в самостоятельно построенном ими временном лагере. Среди пассажиров есть один белорус.

Компетентными ведомствами Таджикистана организована совместная операция по спасению альпинистов. По словам Анатолия Глаза, посольство Беларуси в Таджикистане постоянно находится на связи с МЧС Таджикистана и оказывает всю необходимую помощь белорусским гражданам, пишет SB.BY.