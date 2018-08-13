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12:20 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

МИД: белорус, летевший на борту вертолета Ми-8 в Таджикистане, жив

Гражданин Беларуси, летевший на борту вертолета Ми-8, совершившего жесткую посадку в горах Таджикистана, жив, информировал пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

По предварительным данным, все туристы, которые были на борту вертолета, сейчас живы и пребывают в самостоятельно построенном ими временном лагере. Среди пассажиров есть один белорус.

Компетентными ведомствами Таджикистана организована совместная операция по спасению альпинистов. По словам Анатолия Глаза, посольство Беларуси в Таджикистане постоянно находится на связи с МЧС Таджикистана и оказывает всю необходимую помощь белорусским гражданам, пишет SB.BY.

Ранее сообщалось, что вертолет Ми-8 с 13 туристами, включая граждан Беларуси, России и Испании, и тремя членами экипажа на борту совершил жесткую посадку. Происшествие случилось, когда вертолет возвращался на базу альпинистов в низовье ледника Фортамбек.

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