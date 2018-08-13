Экстренно приземлившийся на поле самолет принадлежит жителю Кишинева. Узнайте подробности

В результате инцидента никто не пострадал.

Пресс-секретарь Генерального инспектората полиции Марианна Бециву заявила что самолет взлетел с взлетно-посадочной полосы винодельни на окраине села Крокмаз района Штефан-Водэ и направлялся в село Хорешть района Фэлешть.

Через несколько минут после взлета, панель управления самолета показала техническую неисправность, и пилоту пришлось совершить вынужденную посадку.

Самолетом модели «SOKATA» управлял житель Кишинэу, который является его владельцем. Кроме пилота, на борту было еще три пассажира.