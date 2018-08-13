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12:18 (мск), источник: Noi.md

Экстренно приземлившийся на поле самолет принадлежит жителю Кишинева. Узнайте подробности

Небольшой пассажирский самолет с четырьмя пассажирами на борту совершил вынужденную посадку на поле вблизи села Фештелица в районе Штефан-Водэ.

В результате инцидента никто не пострадал.

Пресс-секретарь Генерального инспектората полиции Марианна Бециву заявила что самолет взлетел с взлетно-посадочной полосы винодельни на окраине села Крокмаз района Штефан-Водэ и направлялся в село Хорешть района Фэлешть.

Через несколько минут после взлета, панель управления самолета показала техническую неисправность, и пилоту пришлось совершить вынужденную посадку.

Самолетом модели «SOKATA» управлял житель Кишинэу, который является его владельцем. Кроме пилота, на борту было еще три пассажира.

На место выехала оперативно-следственная группа, которая установит все обстоятельства инцидента.

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