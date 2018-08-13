Экстренно приземлившийся на поле самолет принадлежит жителю Кишинева. Узнайте подробности
Небольшой пассажирский самолет с четырьмя пассажирами на борту совершил вынужденную посадку на поле вблизи села Фештелица в районе
Небольшой пассажирский самолет с четырьмя пассажирами на борту совершил вынужденную посадку на поле вблизи села Фештелица в районе
В результате инцидента никто не пострадал.
Через несколько минут после взлета, панель управления самолета показала техническую неисправность, и пилоту пришлось совершить вынужденную посадку.
Самолетом модели «SOKATA» управлял житель Кишинэу, который является его владельцем. Кроме пилота, на борту было еще три пассажира.
На место выехала