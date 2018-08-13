Заключенные одной из молдавских тюрем напали на охранников

Этот инцидент был спровоцирован недовольством несовершеннолетних заключенных внезапными обысками, в ходе которых у них были обнаружены и изъяты запрещенные предметы.

Сотрудники Национальной администрации пенитенциарных учреждений отреагировали оперативно и обеспечили порядок в тюрьме в соответствии с инструкциями и правовыми положениями.

Таким образом, агрессивные заключенные были немедленно изолированы, инцидент был урегулирован. Психологи и тюремные врачи оказали несовершеннолетним заключенным специализированную помощь.

Об этом случае проинформировали прокуратуру, Народного адвоката по правам ребенка и Инспекторат полиции Рышкановки.