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12:15 (мск), источник: Noi.md

Заключенные одной из молдавских тюрем напали на охранников

12 августа в тюрьме № 10-Гоян группа заключенных проявила неповиновение, затем напала на сотрудников учреждения.

Этот инцидент был спровоцирован недовольством несовершеннолетних заключенных внезапными обысками, в ходе которых у них были обнаружены и изъяты запрещенные предметы.

Сотрудники Национальной администрации пенитенциарных учреждений отреагировали оперативно и обеспечили порядок в тюрьме в соответствии с инструкциями и правовыми положениями.

Таким образом, агрессивные заключенные были немедленно изолированы, инцидент был урегулирован. Психологи и тюремные врачи оказали несовершеннолетним заключенным специализированную помощь.

Об этом случае проинформировали прокуратуру, Народного адвоката по правам ребенка и Инспекторат полиции Рышкановки.

Руководство Национальной администрации пенитенциарных учреждений приказало начать служебное расследование, чтобы определить все обстоятельства этого инцидента.

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