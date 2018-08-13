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11:58 (мск), источник: Вести Приморье

«Корабль-призрак» выбросило на берег во Владивостоке. Видеорепортаж Виктории Шандыбиной

Рыбацкую лодку из Северной Кореи вынесло к берегам Владивостока. Отдыхающие на пляже подняли шум, интернет кипит догадками, как шхуна оказалась у острова Русский. Тем более, что это не первый подобный случай за лето.

Источник: Вести Приморье

Это рыбацкое судно появилось у мыса Ахлестышева на острове Русский неделю назад. Его обнаружили серферы, чей лагерь находится поблизости. Молодые люди впервые столкнулись с такой находкой.

Илья Савченко, серфер: «Сначала увидели ее дрейфующей, в той стороне. Вот. А на следующей день, утром, ее уже прибило к берегу. Внутри были старые вещи, сети рыболовные, путанка, так называемая. Эмоции были, безусловно. Северокорейские лодки не часто к нам тут заходят в гости».

В момент обнаружения экипажа в лодке не было. Внутри — только брошенная одежда, спасательный жилет, затопленный двигатель. На борту судна есть опознавательный номер и надписи на корейском языке. По бокам с обеих сторон видны пробоины. Судя по всему, деревянная лодка давно дрейфует в море.

Виктория Шандыбина, корреспондент: «В Приморье есть целое кладбище северокорейских судов, находится оно в Хасанском районе. А вот для Владивостока такая шхуна редкость. Почему ее занесло так далеко и куда делся экипаж — неизвестно».

Во время загрузки произошла ошибка.

В Пограничном управлении нам сообщили, что знают про этот случай и подтвердили: людей на шхуне не было. Специалисты предполагают, что, скорее всего, лодку унесло во время шторма.

А между тем иностранная шхуна постепенно превращается в туристический объект. Рядом с ней отдыхающие фотографируются, самостоятельно изучают брошенные вещи, по лодке гуляют и дети.

Руслан Майдоченко, житель г. Владивостока: «Нет, не боюсь. Залазить не сложно, легко. Там я видел картошку, сундучок какой-то маленький с батарейками».

Анастасия Глухова, житель г. Владивостока: «Внутрь не залезала, я там посмотрела сверху. Там очень много лески, то есть оно, мне кажется рыбацкое какое-то было. Вот. Очень интересно».

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