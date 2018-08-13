Два человека разбились в Toyota, залетевшей под грузовик на М-5

В Ашинском районе (Челябинская область) устанавливаются обстоятельства ДТП с участием большегрузного автомобиля — в лобовом столкновении с ним разбились два человека, один из них скончался, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на отделение пропаганды ГИБДД.

Крупная авария произошла в понедельник, 13 августа, в 7.45 на 1 583 километре автодороги М-5 «Урал» (Москва — Челябинск). По предварительным данным, водитель 1966 года рождения, управляя автомобилем Toyota Avensis, при неустановленных обстоятельствах выехал на встречку, прямо под колеса грузового автомобиля Frightliner под управлением водителя 1972 года рождения. Фура, пытиаясь уйти от столкновения, опрокинулась.