Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Туалет – только в море: Шарапова в ужасе после отдыха в Крыму
«Учителя» на дороге: видео из Красноярска, за которое стыдно
Орбакайте показала трогательный снимок 6-летней дочери
Пара пыталась заняться сексом в метро на глазах у пассажиров
44-летняя Высоцкая показала фото без косметики
«История меня оправдает»: он сделал Кубу единственной92 года назад родился Фидель Кастро
"США захватывали Украину только ради базы НАТО в Крыму" - Монтян
ФИФА вынесла решение по славившему Украину хорвату
Мария Миронова: «Наша история многих возбудила»
Неузнаваемая Анна Михалкова на съемках первого фильма сестры
Фигурки Овечкина ценой 14000 рублей раскупили за несколько часов
Российский легкоатлет оспорит свое отстранение в CAS
Жена Игоря Крутого украсила обложку модного глянца
44-летняя Высоцкая показала фото без косметики
55-летний Жулин и 32-летняя фигуристка сыграли свадьбу - СМИ
Новые подробности об убийстве тремя дочерьми отца
Россиянам запретили держать дома больше двух кошек
Волочкову удивили счета за услуги ЖКХ
Фоторепортажи
14Крупнейшие в истории Калифорнии лесные пожары
8Недалеко от аэропорта в Болонье взорвался бензовоз
14:11 (мск), источник: dostup1.ru

Два человека разбились в Toyota, залетевшей под грузовик на М-5

Водитель легковушки погиб, его пассажирка получила травмы.

В Ашинском районе (Челябинская область) устанавливаются обстоятельства ДТП с участием большегрузного автомобиля — в лобовом столкновении с ним разбились два человека, один из них скончался, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на отделение пропаганды ГИБДД.

Крупная авария произошла в понедельник, 13 августа, в 7.45 на 1 583 километре автодороги М-5 «Урал» (Москва — Челябинск). По предварительным данным, водитель 1966 года рождения, управляя автомобилем Toyota Avensis, при неустановленных обстоятельствах выехал на встречку, прямо под колеса грузового автомобиля Frightliner под управлением водителя 1972 года рождения. Фура, пытиаясь уйти от столкновения, опрокинулась.

Во время загрузки произошла ошибка.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Toyota погиб, его 35-летняя пассажирка получила ранения.

В настоящий момент сотрудниками ГИБДД устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, на данном участке дороги организовано реверсивное движение.

Все новости региона
 Жительница Челябинска уснула на пешеходном переходе
Банк на Урале забирает ипотечную квартиру у детей, оставшихся без матери
Курс доллара впервые за два года превысил 68 руб
Школьник незаконно перешел границу РФ, чтобы почитать в тишине
В Кении бегемот до смерти искусал туриста
Бабушка права: приметы, эффективность которых доказана наукой
Диетолог рассказал, почему японцы не страдают ожирением
Вайкуле выступит на «Новой волне», несмотря на позицию по Крыму
Песков: Путин не давал поручений по ответу на новые санкции
Спорт
Россия стала лучшей на объединенном ЧЕ по летним видам спорта Объединенный чемпионат Европы проходил с 2 по 12 августа. Соревнования принимали Глазго, Эдинбург и Берлин, в котором состоялся легкоатлетический турнир
Hi-Tech
Появилось пугающее фото Земли из космоса Печальное зрелище
Авто
Lada Vesta Sport: свежие фотографии Седан Vesta обзаведется усиленными тормозами, другими пружинами и амортизаторами. Также на автомобиль установят модернизированную коробку передач
Кино
Акиньшина удивила подписчиков «беременным» фото со съемок Актриса исполняет главную роль в фильме ужасов «Рассвет»
Недвижимость
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Житель новостройки отсудил у соседки санузел
Власти рассказали о сносе самого жуткого долгостроя Москвы
У помощницы Петросяна нашли две элитные квартиры в Москве
Леди
Зачем вы это сделали: 5 дурацких новинок для ресниц Бигуди, шампунь, аппликатор – а эти производители новинок точно имели в виду ресницы и глаза, а не другие части тела?
Дети
Дочка экс-мужа Бузовой умилила Сеть (фото) Фото получилось очень нежным.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь