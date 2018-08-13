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12:01 (мск), источник: АиФ Уфа

В башкирской деревне введён карантин по бешенству животных

Соответствующий указ подписал глава республики.

Источник: AP 2018

В деревне Новоакбашево Кушнаренковского района Башкирии введён карантин по бешенству животных. Соответствующий указ, опубликованный на официальном портале правовой информации региона, подписал Рустэм Хамитов.

Согласно документу, на карантинной территории запрещены проведение выставок собак и кошек, торговля домашними животным, вывоз собак и кошек за зону карантина, а также отлов диких животных на территории карантина.

Управлению ветеринарии республики поручено создать спецкомиссию для предотвращения распространения бешенства в зоне карантина.

Указ вступил в силу сегодня, 13 августа.

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