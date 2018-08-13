В башкирской деревне введён карантин по бешенству животных

В деревне Новоакбашево Кушнаренковского района Башкирии введён карантин по бешенству животных. Соответствующий указ, опубликованный на официальном портале правовой информации региона, подписал Рустэм Хамитов.

Согласно документу, на карантинной территории запрещены проведение выставок собак и кошек, торговля домашними животным, вывоз собак и кошек за зону карантина, а также отлов диких животных на территории карантина.