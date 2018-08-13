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12:02 (мск), источник: Клопс.ru

В ДТП на дороге Зеленоградск — Приморье пострадали два человека

Nissan под управлением 54-летнего водителя опрокинулся в кювет.

В автомобильной аварии по дороге из Зеленоградска в Приморье в субботу, 11 августа, пострадали люди. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ДТП случилось в 16:15. Nissan под управлением 54-летнего водителя опрокинулся в кювет. В результате аварии травмы получили сам водитель и 44-летняя пассажирка.

Ранее было опубликовано видео происшествия.

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