В ДТП на дороге Зеленоградск — Приморье пострадали два человека
Nissan под управлением 54-летнего водителя опрокинулся в кювет.
Nissan под управлением 54-летнего водителя опрокинулся в кювет.
В автомобильной аварии по дороге из Зеленоградска в Приморье в субботу, 11 августа, пострадали люди. Об этом сообщает
ДТП случилось в 16:15. Nissan под управлением 54-летнего водителя опрокинулся в кювет. В результате аварии травмы получили сам водитель и 44-летняя пассажирка.
Ранее было опубликовано видео происшествия.