Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дочь Мишулина окончательно разоблачила «брата»
«Волга» vs бетонный забор: догадайтесь, кто проиграл (видео)
Фото внуков Ирины Понаровской растрогали пользователей Сети
«Костьми лягу»: Степаненко вышвырнула Петросяна из квартиры
Жена Игоря Крутого украсила обложку модного глянца
Принципиальная, талантливая, несчастная12 фактов о Уитни Хьюстон
Таблоиды в восторге: супруга Ярмоленко сводит с ума Англию
Увеличение пенсий с 1 августа: кому ждать прибавки
Неузнаваемая Анна Михалкова на съемках первого фильма сестры
Умер Дмитрий Брусникин
Это будет сезон Дембеле. «Барселона» выиграла Суперкубок Испании
Шарапова поднялась на одну позицию в рейтинге WTA
Жена Игоря Крутого украсила обложку модного глянца
44-летняя Высоцкая показала фото без косметики
«Учителя» на дороге: видео из Красноярска, за которое стыдно
Обрызгал пешехода из лужи: что может грозить
Россиянам запретили держать дома больше двух кошек
Волочкову удивили счета за услуги ЖКХ
Фоторепортажи
1010 стран с самым дешевым бензином
16Лесные пожары в Греции
12:02 (мск), источник: Новый Калининград

В Балтийском море ищут гражданина Германии, упавшего за борт яхты

Поисковые работы затруднены неблагоприятными метеоусловиями.

Источник: Новый Калининград

В Балтийском море гражданин Германии упал за борт прогулочной яхты, ведутся его поиски. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы МЧС РФ.

«В акватории Балтийского моря в 55 км от порта Балтийск Калининградской области 12 августа произошло падение человека без спасательного жилета за борт прогулочной яхты под флагом ФРГ. Всего на борту находились два гражданина Германии», — уточняется в сообщении.

В поисках пропавшего задействованы два морских судна, в том числе «Академик Борис Петров», вертолеты Ми-8 Росавиации и-Ка-27 Балтийского флота Министерства обороны РФ и два воздушных судна Польши. Поисковые работы затруднены неблагоприятными метеоусловиями: скорость ветра 18 м/с, высота волн до 3,5 м, видимость 4 м.

Все новости региона
Истерика в Instagram: как в Калининграде объявили охоту на «педофила»
Курс доллара впервые за два года превысил 68 руб
Школьник незаконно перешел границу РФ, чтобы почитать в тишине
В польском городе все полицейские ушли на больничный
В Кении бегемот до смерти искусал туриста
Бабушка права: приметы, эффективность которых доказана наукой
Диетолог рассказал, почему японцы не страдают ожирением
Двенадцать болельщиков эквадорской «Барселоны» погибли в ДТП
Спорт
Это будет сезон Дембеле. «Барселона» выиграла Суперкубок Испании Французский нападающий забил великолепный мяч, ставший победным, а тер Штеген взял пенальти за минуту до финального свистка
Hi-Tech
Появилось пугающее фото Земли из космоса Печальное зрелище
Авто
Лайфхаки: 8 способов сэкономить топливо (реальных) Цены на бензин бьют рекорды, а тут еще и АЗС недоливают бензин — в итоге водители порой платят в реальности не по 44-45 рублей за один литр, а по 50-55 рублей! В такой ситуации вопрос «как сэкономить» крутится в голове постоянно. Даем советы
Кино
Егора Крида не взяли в шоу талантов Аллы Пугачевой Певец признался, что не прошел отбор в «Фактор А»
Недвижимость
Россиянам запретили держать дома больше двух кошек
Тест: что вы знаете о самой страшной больнице Москвы?
Пожар уничтожил знаменитую старинную церковь в Карелии (фото и видео)
Стало известно, как Степаненко и Петросян будут делить имущество
Леди
Зачем вы это сделали: 5 дурацких новинок для ресниц Бигуди, шампунь, аппликатор – а эти производители новинок точно имели в виду ресницы и глаза, а не другие части тела?
Дети
Дочка экс-мужа Бузовой умилила Сеть (фото) Фото получилось очень нежным.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь