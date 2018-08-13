В Балтийском море ищут гражданина Германии, упавшего за борт яхты

Источник: Новый Калининград

В Балтийском море гражданин Германии упал за борт прогулочной яхты, ведутся его поиски. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы МЧС РФ.

«В акватории Балтийского моря в 55 км от порта Балтийск Калининградской области 12 августа произошло падение человека без спасательного жилета за борт прогулочной яхты под флагом ФРГ. Всего на борту находились два гражданина Германии», — уточняется в сообщении.