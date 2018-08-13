Пенсионера ограбили на 12 млн тенге в Усть-Каменогорске

Жителя ВКО, который ограбил пенсионера на 12 млн тенге задержали в Усть-Каменогорске. Отмечается, что задержанный имеет судимость. В минувшее воскресенье в Астане сотрудниками управления по борьбе с наркотиками был задержан местный житель. При обыске в доме задержанного изъяли более 15 кг. наркотических средств. Данный гражданин так же имел судимость.