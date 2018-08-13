Пенсионера ограбили на 12 млн тенге в Усть-Каменогорске
Официальный представитель МВД РК Алмас Садубаев рассказал в ходе брифинга о задержании нескольких подозреваемых, передает NUR.KZ.
Официальный представитель МВД РК Алмас Садубаев рассказал в ходе брифинга о задержании нескольких подозреваемых, передает NUR.KZ.
Жителя ВКО, который ограбил пенсионера на 12 млн тенге задержали в
Сотрудники криминальной полиции южной столицы задержали 2 граждан, которые подозреваются в разбое. От рук этих ребят, по версии следствия, пострадал бизнесмен. Злоумышленникам удалось забрать у пострадавшего 10 млн тенге.