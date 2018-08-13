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12:04 (мск), источник: Nur.kz

Пенсионера ограбили на 12 млн тенге в Усть-Каменогорске

Официальный представитель МВД РК Алмас Садубаев рассказал в ходе брифинга о задержании нескольких подозреваемых, передает NUR.KZ.

Жителя ВКО, который ограбил пенсионера на 12 млн тенге задержали в Усть-Каменогорске. Отмечается, что задержанный имеет судимость. В минувшее воскресенье в Астане сотрудниками управления по борьбе с наркотиками был задержан местный житель. При обыске в доме задержанного изъяли более 15 кг. наркотических средств. Данный гражданин так же имел судимость.

Сотрудники криминальной полиции южной столицы задержали 2 граждан, которые подозреваются в разбое. От рук этих ребят, по версии следствия, пострадал бизнесмен. Злоумышленникам удалось забрать у пострадавшего 10 млн тенге.

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